LUK3 fa tris: dopo Milano e Roma anche la seconda data di Milano è sold out!

LUK3, uno dei giovani cantautori più seguiti della sua generazione, continua a conquistare il pubblico anche dal vivo. Dopo il sold out delle prime due date annunciate a Roma (30 settembre, Largo Venue) e Milano (2 ottobre, Santeria Toscana), anche la nuova data milanese del 3 ottobre ha registrato il tutto esaurito in poche ore.

LUK3 raddoppia Milano. nella scaletta del concerto l’EP Diciotto e non solo

Tre appuntamenti dal vivo, tutti organizzati da Color Sound, per un debutto live che conferma l’affetto del pubblico. Sul palco, LUK3 porterà il suo mondo sonoro ed emotivo: i brani dell’EP Diciotto (uscito per DMB/TRIGGGER, distribuito da ADA/Warner), i singoli diventati virali prima dell’ingresso ad Amici 24, e le canzoni presentate nel talent.

L’EP di LUK3, lanciato lo scorso giugno, si è rivelato il più venduto tra quelli degli artisti dell’ultima edizione di Amici.

L’ASCESA DI LUK3 dopo AMICI 24

LUK3, classe 2007, è il nome d’arte di Luca Pasquariello, nato a Marcianise, in provincia di Caserta. Cresciuto in una famiglia che ha sempre supportato il suo amore per la musica, ha iniziato a suonare la chitarra da piccolo e ha scritto la sua prima canzone a soli 13 anni.

Prima di arrivare ad Amici 24, aveva già conquistato il pubblico dei social con brani diventati virali come Tutta rosa, Alice, Sara e Chiamerò mio figlio con il nome tuo. Nel talent ha portato la sua identità musicale fatta di sincerità, fragilità e scrittura generazionale, totalizzando oltre 15 milioni di stream su Spotify.

Sui social conta numeri da artista affermato: più di 650.000 follower su TikTok e oltre 280.000 su Instagram.