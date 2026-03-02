2 Marzo 2026
Tour
2 Marzo 2026

Luchè: tutte le date del tour 2026. Il concerto di Napoli si sposta all’Ippodromo di Agnano

Il calendario completo del tour, con le date primaverili e il grande appuntamento di settembre a Napoli.

Luchè annuncia le date del tour 2026 dopo Sanremo
Archiviata la sua prima partecipazione da protagonista al Festival di Sanremo, Luchè ha annunciato un importante cambiamento per il suo percorso live: il concerto-evento previsto alla Reggia di Caserta è stato spostato all’Ippodromo di Agnano di Napoli, il 10 settembre 2026. Una scelta che, ha spiegato l’artista, risponde alla grande richiesta dei fan e che trasforma l’evento in una vera e propria celebrazione nella sua città.

L’annuncio arriva dopo un anno di successi, dall’album Il Mio Lato Peggiore certificato platino al trionfo allo Stadio Diego Armando Maradona. Un percorso che ha consolidato la sua posizione come uno dei rapper più rispettati e influenti d’Italia, capace di unire credibilità street e respiro internazionale.

LUCHÈ: LE DATE DEL TOUR 2026

Ecco il calendario completo del tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti:

  • Domenica 15 marzo 2026 | Roma – Palazzo dello Sport
  • Martedì 17 marzo 2026 | Firenze – Mandela Forum
  • Sabato 21 marzo 2026 | Torino – Inalpi Arena
  • Lunedì 23 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele
  • Martedì 24 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele
  • Giovedì 26 marzo 2026 | Messina – Palarescifina
  • Sabato 28 marzo 2026 | Bari – Palaflorio
  • Domenica 29 marzo 2026 | Bari – Palaflorio
  • Mercoledì 1 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox
  • Giovedì 2 aprile 2026 | Milano – Unipol Forum
  • Giovedì 10 settembre 2026 | Napoli – Ippodromo di Agnano






A Sanremo, Luchè ha portato Labirinto, un brano intimo e personale che esplora il senso di smarrimento derivante da relazioni tossiche. Un racconto che si inserisce perfettamente nel suo percorso artistico, confermando la sua capacità di raccontare la propria esperienza con lucidità e autenticità. Nella serata delle cover, ha condiviso il palco con Gianluca Grignani per un’intensa versione di Falco a metà.

