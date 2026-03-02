Luchè: tutte le date del tour 2026. Il concerto di Napoli si sposta all’Ippodromo di Agnano

Archiviata la sua prima partecipazione da protagonista al Festival di Sanremo, Luchè ha annunciato un importante cambiamento per il suo percorso live: il concerto-evento previsto alla Reggia di Caserta è stato spostato all’Ippodromo di Agnano di Napoli, il 10 settembre 2026. Una scelta che, ha spiegato l’artista, risponde alla grande richiesta dei fan e che trasforma l’evento in una vera e propria celebrazione nella sua città.

L’annuncio arriva dopo un anno di successi, dall’album Il Mio Lato Peggiore certificato platino al trionfo allo Stadio Diego Armando Maradona. Un percorso che ha consolidato la sua posizione come uno dei rapper più rispettati e influenti d’Italia, capace di unire credibilità street e respiro internazionale.

LUCHÈ: LE DATE DEL TOUR 2026

Ecco il calendario completo del tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti:

Domenica 15 marzo 2026 | Roma – Palazzo dello Sport

Martedì 17 marzo 2026 | Firenze – Mandela Forum

Sabato 21 marzo 2026 | Torino – Inalpi Arena

Lunedì 23 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele

Martedì 24 marzo 2026 | Eboli (SA) – Palasele

Giovedì 26 marzo 2026 | Messina – Palarescifina

Sabato 28 marzo 2026 | Bari – Palaflorio

Domenica 29 marzo 2026 | Bari – Palaflorio

Mercoledì 1 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox

Giovedì 2 aprile 2026 | Milano – Unipol Forum

Giovedì 10 settembre 2026 | Napoli – Ippodromo di Agnano











A Sanremo, Luchè ha portato Labirinto, un brano intimo e personale che esplora il senso di smarrimento derivante da relazioni tossiche. Un racconto che si inserisce perfettamente nel suo percorso artistico, confermando la sua capacità di raccontare la propria esperienza con lucidità e autenticità. Nella serata delle cover, ha condiviso il palco con Gianluca Grignani per un’intensa versione di Falco a metà.