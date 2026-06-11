Leo Gassmann torna ai concerti con il Vita Vera Paradiso Summer Tour 2026, una serie di appuntamenti che accompagneranno dal vivo il suo ultimo album, pubblicato ad aprile dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Naturale. Il calendario, annunciato nelle scorse ore, toccherà diverse regioni italiane tra giugno e settembre alternando concerti con la band e set acustici.

Il tour arriva in una fase particolarmente intensa per il cantautore romano, reduce dall’esperienza a Canzonissima 2026 e dall’uscita del singolo radiofonico Girasole, estratto dall’album Vita Vera Paradiso.

Leo Gassmann concerti 2026: le date del tour

Data Location Città 13 giugno 2026 Piazzale Antium Anzio (RM) 5 luglio 2026 Rotonda Vassallo Lerici (SP) 11 luglio 2026 Abbazia di Montecassino – Chiosco del Bramante Montecassino (FR) 26 luglio 2026 Piazza Sant’Anna Anitrella (FR) 6 agosto 2026 Premio Letterario Caccuri (KR) 9 agosto 2026 Piazza San Nicola Vena Superiore (VV) 12 agosto 2026 Piazza Colombo Lame di Cortino (TE) 25 agosto 2026 Piazza Comazzi Trino (VC) 29 agosto 2026 Piazza Risorgimento Scurcola Marsicana (AQ) 25 settembre 2026 Centro Storico Foligno (PG)

Il tour di Leo Gassmann dopo l’album Vita Vera Paradiso

Le date estive rappresentano il primo vero passaggio live del nuovo progetto discografico. In scaletta è atteso ampio spazio ai brani di Vita Vera Paradiso, compresi i singoli Oltre e Girasole, insieme ai pezzi che hanno accompagnato il percorso artistico di Gassmann negli ultimi anni.

Alcuni appuntamenti saranno proposti con la band al completo, mentre altri avranno una formula acustica, come indicato nel calendario ufficiale diffuso dall’artista.

Il percorso di Leo Gassmann

Classe 1998, Leo Gassmann si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor nel 2018. Nel 2020 ha vinto la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con Vai bene così.

Negli anni successivi ha alternato musica e recitazione, partecipando a produzioni televisive e cinematografiche. Nel 2026 è tornato in gara al Festival di Sanremo con Naturale e ha pubblicato il terzo album in studio, Vita Vera Paradiso.

Biglietti e prevendite

Le informazioni sui biglietti e sulle eventuali prevendite dei singoli concerti sono disponibili attraverso i circuiti e gli organizzatori locali delle manifestazioni che ospitano il tour. Altre date potrebbero essere annunciate nelle prossime settimane.

Foto: Francesco Rampi

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