Lazza debutta a San Siro con un live che racconta una carriera partita da un mixtape e arrivata al disco di diamante

Lazza debutta allo Stadio San Siro di Milano, la scaletta del concerto del 9 luglio 2025.

Un sogno lungo una carriera e un traguardo che per chi è nato e cresciuto a Milano non può che avere un valore simbolico. Questa sera, Lazza salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro, uno degli spazi live più prestigiosi d’Europa.

Lazza live a San Siro: un debutto che segna una tappa fondamentale

La data milanese del Locura Summer Tour, prodotta da Vivo Concerti, rappresenta molto più di un concerto. È il coronamento di un percorso partito dai primi mixtape e arrivato oggi a certificazioni impressionanti (1 disco di diamante, oltre 100 platini), miliardi di stream e una fanbase trasversale che abbraccia più generazioni.

Per l’occasione, Lazza ha concepito uno show su misura per San Siro, suddiviso in atti con una narrazione visiva e musicale curata fin nei dettagli su di un palco, progettato da Davide Pedrotti.

Ad accompagnarlo sul palco una band completa e l’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Enzo Campagnoli.

Cliccate in basso su continua per scoprire la scaletta del concerto allo Stadio San Siro di Milano di Lazza.