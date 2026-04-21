Joan Thiele amplia il calendario dei concerti del tour 2026 con nuove date estive dopo il sold out di Mestre. Un aggiornamento che rafforza il percorso live legato a Joanita e allarga il quadro per chi cerca date, biglietti e possibili dettagli sulla scaletta dei prossimi concerti.

Joan Thiele concerti 2026: date del tour

28 aprile 2026 – Teatro Del Parco, Mestre (VE) – Bissuola Live (acoustic) SOLD OUT

28 giugno 2026 – Al Primo Sole, Caorle (VE)

18 luglio 2026 – Are Fest, Guagnano (LE)

23 luglio 2026 – Parco Della Musica, Milano – Unaltrofestival (supporting Lorde)

25 luglio 2026 – Incantomarche/Risorgimarche, Marche

26 luglio 2026 – Teatro Romano, Fiesole (FI) – Estate Fiesolana

1 agosto 2026 – Arena Del Castello, Gradisca d’Isonzo (GO) – Festival Onde Mediterranee

8 agosto 2026 – Water Music Festival, Passo Del Tonale (TN)

16 agosto 2026 – IILove Festival, Vasto Marina (CH)

20 agosto 2026 – Parco Fluviale, Riolo Terme (RA) – Frogstock Festival

22 agosto 2026 – Dolomiti Arena, Col Comano di Santa Giustina (BL) (acoustic)

29 agosto 2026 – Teatro Romano, Verona – Contaminazioni Musicali

Il nuovo tour di Joan Thiele

Le nuove date allargano un calendario che, al primo annuncio, sembrava più contenuto. Il sold out di Mestre diventa uno dei segnali di questa estensione, mentre il tour si muove tra festival, appuntamenti acustici e una tappa particolare come Milano in apertura a Lorde.

Il live 2026 arriva dopo una fase intensa per Joan Thiele, tra il percorso di Eco, il ritorno a Sanremo nella serata cover e l’esibizione alla chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Il percorso di Joan Thiele

Joan Thiele ha costruito un percorso fuori traiettoria rispetto a molta parte del pop italiano, muovendosi tra scrittura d’autore, R&B, soul e una matrice sonora spesso legata all’immaginario cinematografico. I primi passi discografici risalgono all’EP omonimo e a brani come Save Me, Taxi Driver e Armenia, prima dell’album Tango.

Negli anni successivi il percorso si è ampliato con Operazione Oro e soprattutto con il progetto Atti, che ha segnato una fase più definita della sua scrittura. In parallelo sono arrivate collaborazioni con artisti come Elodie, Mace, Venerus, Gemitaiz, Frah Quintale e Nayt, dentro un percorso che ha tenuto insieme produzione, scrittura e attività live.

Tra i passaggi chiave resta il David di Donatello vinto con Proiettili (ti mangio il cuore), mentre la partecipazione al Festival di Sanremo con Eco ha allargato ulteriormente la visibilità del progetto. L’album Joanita ha segnato un altro snodo, accompagnato da un ciclo live che ora prosegue nel tour 2026.

Nel frattempo sono arrivati anche riconoscimenti come il premio Billboard come Songwriter of the Year, i Rockol Awards e passaggi simbolici come l’esibizione all’Arena di Verona per la chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, elementi che hanno consolidato una presenza ormai stabile anche oltre il circuito indipendente da cui era emersa.

La scaletta del tour Joanita

Una scaletta ufficiale del tour 2026 non è ancora disponibile. È atteso però un repertorio centrato su Joanita, con possibile spazio per Eco, Veleno, Allucinazione e Proiettili (ti mangio il cuore).

L’articolo verrà aggiornato quando emergeranno indicazioni più precise sulla scaletta dei concerti.

Biglietti e prevendite

I biglietti sono disponibili sui circuiti indicati dagli organizzatori, tra livenation.it e comcerto.it. La data di Mestre risulta esaurita, mentre restano aperte le prevendite per gli altri concerti.

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