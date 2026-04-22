Irene Grandi torna dal vivo con il tour Fiera di Me 2026: annunciati i primi concerti e le date di un calendario estivo che la riporterà sui palchi italiani tra maggio e settembre. Il tour arriva mentre esce la versione CD dell’album “Oro e Rosa”, ampliando la fase live dell’artista con nuove occasioni per riascoltare il repertorio.

IRENE GRANDI CONCERTI 2026: DATE DEL TOUR

17 maggio 2026 – Parco Urbano (Festival Romagna in Fiore) – Forlì

7 giugno 2026 – Piazza della Vittoria – Campobasso

25 giugno 2026 – Piazza Mazzini – Rieti

28 giugno 2026 – Piazza Matteotti (Carrara Estate) – Carrara

8 luglio 2026 – Teatro Romano – Fiesole (FI)

15 luglio 2026 – Piazza Vittorio Veneto – Finale Ligure (SV)

15 agosto 2026 – Teatro del Mare – Montesilvano (PE)

19 agosto 2026 – Piazza Santa Croce – Benetutti (SS)

13 settembre 2026 – Piazza della Vittoria – Marconia di Pisticci (MT)

IL NUOVO TOUR DI IRENE GRANDI

Il tour Fiera di Me 2026 segna una nuova stagione live per Irene Grandi, che dopo i progetti celebrativi degli ultimi anni torna a un calendario di concerti estivi nei festival italiani. La dimensione live resta centrale nel suo percorso, anche per la varietà di un repertorio che attraversa più fasi della carriera.

In scaletta sono attesi sia i brani storici sia quelli dell’ultimo album “Oro e Rosa”, pubblicato nel 2025 e ora disponibile anche in versione CD con la bonus track Ti Saluto.

IL PERCORSO DI IRENE GRANDI

Con una carriera che supera i trent’anni, Irene Grandi ha costruito un catalogo trasversale tra pop, rock e influenze blues. Nel tempo ha alternato dischi di inediti, tournée tematiche e progetti speciali, tra cui “Io in Blues” e il tour celebrativo Fiera di Me.

Negli ultimi anni ha partecipato anche a produzioni internazionali, come il musical “The Witches Seed” con musiche di Stewart Copeland, mantenendo una presenza costante dal vivo.

LA SCALETTA DEL TOUR FIERA DI ME 2026

Al momento non è stata comunicata una scaletta ufficiale del tour Fiera di Me 2026. Nei concerti di Irene Grandi è però prevedibile una selezione che alterni i brani più noti del repertorio ai pezzi dell’album “Oro e Rosa”.

La scaletta verrà aggiornata dopo le prime date del tour.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per i concerti di Irene Grandi nel 2026 sono disponibili sui circuiti di vendita abituali. Il tour è organizzato da International Music and Arts Srl, con Radio Subasio come radio ufficiale.

Foto: Luca Brunetti

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