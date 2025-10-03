Irama trasforma l’Arena di Verona in un’enorme casa accogliente: “Benvenuti!”

Irama Live 2025: la recensione e la scaletta del concerto all’Arena di Verona.

Ieri sera, giovedì 2 ottobre, Irama ha portato sul palco dell’Arena di Verona – già sold out da diversi mesi – uno show elegante e immersivo, unico nel suo genere, trasformando l’anfiteatro romano in un’enorme casa accogliente, perché “la musica è un racconto, un battito, una casa dove ritrovarsi” e da oggi “questa casa sarà anche vostra. Benvenuti!”.

Queste le prime parole dell’artista che, ancor prima di salire sul palco, ha voluto illustrare al pubblico le diverse parti della sua casa, che non è fatta di stanze ma di persone.

Ed ecco che al pianoforte e alle chitarre troviamo Giulio Nenna (direttore musicale insieme ad Andrea Debernardi), alle chitarre e ai cori Francesco “Fre” Monti, al basso Maurino Dell’Acqua, alla batteria Ernesto Lopez, alle percussioni Daniele Mona e ai cori Ariane Diakite, Fatimah Provillon e Alice Barbara Tombola.

Insomma, come ha voluto sottolineare la stessa “casa parlante”, che conosce molto bene sia l’artista che l’uomo: “Filippo tu non sei mai stato solo, non lo sei adesso e, finché ci sarò, i tuoi ricordi avranno sempre un posto in cui tornare”, perché io “sono un archivio vivo”.

Ed è proprio da questo archivio che Irama ha ripescato alcuni ricordi speciali, concedendosi la possibilità di riviverli. Con Elodie ha così presentato il nuovo singolo Ex, mentre con Arisa ha rivissuto l’emozione sanremese di Say Something. Con Rkomi, invece, si è scatenato sulle note di Luna Piena, per poi proporre – insieme a Noemi – un’intensa versione de La Ragazza con il Cuore di Latta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Music Italia (@allmusicitalia)

ALL’ARENA DI VERONA CALA IL SIPARIO SULL’IRAMA LIVE 2025

Con la direzione creativa di Giuseppe Greco e il suo team PLCS, Irama ha dato vita a uno spettacolo curato nei minimi dettagli, in cui ogni cosa era al posto giusto. Insomma, nessun eccesso, ma uno show ben calibrato, che ha visto alternarsi momenti intimi ad altri di pura energia, regalando ai presenti un prezioso momento di condivisione.

D’altronde, ogni “stanza” presente sul palco aveva il compito di raccontare un frammento di vita, un ricordo, una sfumatura intima e artista di Filippo e del suo nuovo progetto musicale.

Ed è forse proprio questo che avrebbero potuto maggiormente valorizzare, magari suddividendo la scaletta in blocchi, ognuno associato ad un diverso ambiente della “casa“, costruendo così una vera e propria narrazione “quotidiana“.

IRAMA LIVE 2025: LA SCALETTA DEL CONCERTO ALL’ARENA DI VERONA

In attesa del concerto-evento allo Stadio San Siro di Milano, in programma l’11 giugno 2026, sul palco dell’Arena di Verona Irama ha presentato in anteprima alcuni brani inediti (48 Ore, Circo, Tutto Tranne Questo e Mi Mancherai Moltissimo) tratti dal nuovo album Antologia della Vita e della Morte, in uscita il 17 ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Music Italia (@allmusicitalia)

Qui, di seguito, riportiamo la scaletta del concerto: