13 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
13 Ottobre 2025

Giorgia, in attesa di “G”, aggiunge due nuove date al “Palasport Live 2026”

Uscirà il 7 novembre il nuovo disco della cantante

Tour di All Music Italia
Giorgia annuncia due nuove date del tour Palasport Live 2026 a Torino e Roma
Condividi su:

Dopo un’estate di successi e un tour completamente sold out, Giorgia annuncia due nuovi appuntamenti nel calendario del suo Palasport Live, portando a 18 il numero totale delle date in programma tra il 2025 e il 2026.

In attesa dell’uscita del nuovo album di inediti G, previsto per il 7 novembre, la cantante aggiunge una seconda data a Torino (13 marzo 2026, Inalpi Arena) e una terza data a Roma (16 marzo 2026, Palazzo dello Sport).

I biglietti per le nuove date sono disponibili dalle ore 16:00 di lunedì 13 ottobre.

Giorgia: due nuove date per il Palasport Live

Il tour nei palasport, prodotto da Friends & Partners, partirà il 25 novembre 2025 con la data zero a Jesolo e attraverserà tutta Italia. Dopo il successo estivo del “Come Saprei Live”, anche questa tournée si prepara a registrare nuovi tutto esaurito.

Con l’annuncio delle nuove date, il Palasport Live si conferma come uno dei tour più attesi della prossima stagione, un grande ritorno per una delle voci più iconiche della musica italiana.

Giorgia – “Palasport Live”: tutte le date

  • 25 novembre 2025 – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo (DATA ZERO – SOLD OUT)
  • 6 dicembre 2025 – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)
  • 8 dicembre 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum (SOLD OUT)
  • 10 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena (SOLD OUT)
  • 12 dicembre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena (SOLD OUT)
  • 13 dicembre 2025 – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)
  • 16 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena (SOLD OUT)
  • 19 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT)
  • 20 dicembre 2025 – Bari, Palaflorio (SOLD OUT)
  • 22 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 13 marzo 2026 – Torino, Inalpi Arena (NUOVA DATA)
  • 16 marzo 2026 – Roma, Palazzo dello Sport (NUOVA DATA)
  • 18 marzo 2026 – Bari, Palaflorio
  • 21 marzo 2026 – Bologna, Unipol Arena
  • 23 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 24 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 28 marzo 2026 – Firenze, Mandela Forum
  • 30 marzo 2026 – Padova, Kioene Arena

“G”: il nuovo album di Giorgia

Prima della partenza del tour, Giorgia pubblicherà il suo nuovo album “G”, in uscita il 7 novembre per BMG. Un progetto che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco di inediti e che rappresenta una nuova tappa nella carriera dell’artista.

L’album sarà disponibile in CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata: LP trasparente autografato, LP verde acqua e CD esclusivo Amazon. Pre-order disponibile qui.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Se vuoi commentare o dire la tua su questa notizia, seguici su Facebook, X, Threads e Instagram.
Iscriviti gratis al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
Annalisa Esibizionista testo e significato 2

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa Amica Testo significato.jpg 3

Annalisa, testo e significato di "Amica", decimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 5

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Annalisa ritratto promozionale per l’album Ma io sono fuoco 6

"Ma io sono fuoco": il racconto del nuovo disco di Annalisa canzone per canzone
Annalisa Emanuela testo significato 7

Annalisa, testo e significato di "Emanuela", settimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa Io sono testo significato 8

Annalisa, testo e significato di "Io sono", nono brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Copertina dell’album Ma io sono fuoco di Annalisa, 2025 — ritratto dell’artista tra luce e colore, simbolo di forza e rinascita. 9

Annalisa è un fuoco che divampa tra femminismo, ironia e tantissima ispirazione, da Rettore a The Weeknd passando per la Carrà
Annalisa Delusa testo e significato 10

Annalisa, testo e significato di "Delusa", terzo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"

Cerca su A.M.I.