Giorgia, in attesa di “G”, aggiunge due nuove date al “Palasport Live 2026”

Dopo un’estate di successi e un tour completamente sold out, Giorgia annuncia due nuovi appuntamenti nel calendario del suo Palasport Live, portando a 18 il numero totale delle date in programma tra il 2025 e il 2026.

In attesa dell’uscita del nuovo album di inediti G, previsto per il 7 novembre, la cantante aggiunge una seconda data a Torino (13 marzo 2026, Inalpi Arena) e una terza data a Roma (16 marzo 2026, Palazzo dello Sport).

I biglietti per le nuove date sono disponibili dalle ore 16:00 di lunedì 13 ottobre.

Giorgia: due nuove date per il Palasport Live

Il tour nei palasport, prodotto da Friends & Partners, partirà il 25 novembre 2025 con la data zero a Jesolo e attraverserà tutta Italia. Dopo il successo estivo del “Come Saprei Live”, anche questa tournée si prepara a registrare nuovi tutto esaurito.

Con l’annuncio delle nuove date, il Palasport Live si conferma come uno dei tour più attesi della prossima stagione, un grande ritorno per una delle voci più iconiche della musica italiana.

Giorgia – “Palasport Live”: tutte le date

25 novembre 2025 – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo (DATA ZERO – SOLD OUT)

6 dicembre 2025 – Bologna, Unipol Arena (SOLD OUT)

8 dicembre 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum (SOLD OUT)

10 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena (SOLD OUT)

12 dicembre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena (SOLD OUT)

13 dicembre 2025 – Milano, Unipol Forum (SOLD OUT)

16 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena (SOLD OUT)

19 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

20 dicembre 2025 – Bari, Palaflorio (SOLD OUT)

22 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

13 marzo 2026 – Torino, Inalpi Arena (NUOVA DATA)

16 marzo 2026 – Roma, Palazzo dello Sport (NUOVA DATA)

18 marzo 2026 – Bari, Palaflorio

21 marzo 2026 – Bologna, Unipol Arena

23 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum

24 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum

28 marzo 2026 – Firenze, Mandela Forum

30 marzo 2026 – Padova, Kioene Arena

“G”: il nuovo album di Giorgia

Prima della partenza del tour, Giorgia pubblicherà il suo nuovo album “G”, in uscita il 7 novembre per BMG. Un progetto che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco di inediti e che rappresenta una nuova tappa nella carriera dell’artista.

L’album sarà disponibile in CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata: LP trasparente autografato, LP verde acqua e CD esclusivo Amazon. Pre-order disponibile qui.

