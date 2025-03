Piazza del Plebiscito chiama, Gigi D’Alessio risponde: triplo appuntamento live a settembre

Gigi D’Alessio live anche nel 2025 in piazza del Plebiscito. Dopo il doppio appuntamento di giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, uno dei quali già sold out, Gigi D’Alessio torna anche nel mese di settembre con quello che ormai è diventato un appuntamento fisso per lui e per la sua città: i concerti in Piazza del Plebiscito.

Il legame tra Gigi D’Alessio e la sua Napoli è sempre stato forte, ma negli ultimi anni si è trasformato in un vero rito collettivo. Piazza del Plebiscito, ormai, è diventata il suo salotto musicale a cielo aperto, con concerti che più che live sembrano vere e proprie celebrazioni popolari.

Gigi D’Alessio live in Piazza del Plebiscito: altre tre date per il 2025

Il cantautore napoletano porterà la sua musica in una delle piazze simbolo della città per tre nuove serate evento: venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre. Un ritorno atteso, considerando che nelle ultime tre edizioni le date sono andate tutte esaurite con oltre 200.000 spettatori in totale. Con queste tre nuove date si sale a 18 concerti in 4 anni nello stesso luogo. Un record personale per il cantautore.

I biglietti saranno disponibili in presale esclusiva per gli iscritti alla newsletter ufficiale dell’artista a partire dal 31 marzo, alle ore 11. L’apertura delle prevendite generali è fissata per martedì 1° aprile sempre alle 11.

Calendario live

Gigi D’Alessio è già pronto per un’estate intensa: dopo aver chiuso un tour europeo tutto esaurito, sarà protagonista di una serie di concerti negli stadi italiani. Si parte con il ritorno, dopo nove anni, al Maradona di Napoli il 2 e 3 giugno (la prima data è già sold out). Il 20 e 21 giugno sarà invece a Palermo per Sicily for Life – Gigi & Friends, due serate all’insegna della musica e della solidarietà. Il ricavato, al netto dei costi di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio pediatrico per malattie rare a Palermo.

Tra gli ospiti annunciati: Fiorella Mannoia, Geolier, Clementino e LDA. Il 23 giugno Gigi tornerà allo Stadio San Nicola di Bari, esattamente vent’anni dopo la sua ultima volta in quella location, mentre il 25 giugno per la prima volta salirà sul palco del Circo Massimo a Roma.

2 e 3 giugno – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

20 e 21 giugno – Palermo – Stadio Renzo Barbera – Sicily For Life – Gigi & Friends

23 giugno – Bari – Stadio San Nicola

25 giugno – Roma – Circo Massimo

19 settembre – Napoli – Piazza del Plebiscito

20 settembre – Napoli – Piazza del Plebiscito

21 settembre – Napoli – Piazza del Plebiscito

