Fred De Palma torna live nell’estate 2026 con LA FESTA CONTINUA IN PIAZZA, un tour di concerti nelle piazze italiane che accompagnerà tutta la stagione. Dopo l’annuncio della data evento al Fabrique di Milano, arrivano le prime date ufficiali tra maggio e settembre.

Il tour partirà il 1° maggio da Sorso (SS) all’interno del Concertone del Primo Maggio, evento gratuito inserito nel cartellone “Primavera in Romangia” promosso dal Comune. Una partenza in un contesto locale ma con forte affluenza, pensato per aprire la stagione live.

Il ritorno sul palco arriva mentre cresce l’attenzione attorno a LA TESTA GIRA, il singolo con Anitta ed Emis Killa che sta spingendo anche sui social e nelle classifiche.

Fred De Palma concerti 2026: date del tour

1 maggio – Sorso (SS) – Concertone del Primo Maggio (evento gratuito)

13 giugno – Oristano (OR)

21 giugno – San Benedetto del Tronto (AP) – special guest Ricky Martin

23 giugno – Siniscola (NU)

17 agosto – Tolve (PZ)

18 agosto – Notaresco (TE)

22 agosto – Luco dei Marsi (AQ)

26 agosto – San Bartolomeo in Galdo (BN)

8 settembre – Sinopoli (RC)

1 ottobre – Fabrique – Milano

Il nuovo tour di Fred De Palma

LA FESTA CONTINUA IN PIAZZA riporta Fred De Palma in una dimensione live diffusa, tra eventi estivi e piazze. Un format che negli ultimi anni ha consolidato il suo rapporto diretto con il pubblico, soprattutto nei mesi estivi.

Il calendario è ancora in aggiornamento e affianca la data evento del 1° ottobre al Fabrique di Milano, pensata come chiusura del percorso live.

Il percorso di Fred De Palma

Negli ultimi anni Fred De Palma ha costruito un repertorio che unisce pop e reggaeton, con diversi singoli certificati tra Italia e Spagna. Tra i più noti Una volta ancora, Paloma e Un altro ballo.

Le collaborazioni internazionali, da Anitta a Justin Quiles fino ad Ana Mena, hanno ampliato il suo raggio d’azione anche fuori dal mercato italiano.

La scaletta del tour LA FESTA CONTINUA

La scaletta del tour non è ancora ufficiale. È probabile che i concerti includano i singoli più noti degli ultimi anni insieme ai brani più recenti, compresa LA TESTA GIRA.

La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile.

Biglietti e prevendite

Le informazioni sui biglietti variano a seconda delle singole date. L’appuntamento del 1° maggio a Sorso è a ingresso gratuito, mentre per la data del Fabrique di Milano del 1° ottobre sono attive le prevendite sui circuiti ufficiali.

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