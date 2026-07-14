Il Festival delle Invasioni torna a Cosenza dal 23 al 30 luglio con un’edizione interamente a ingresso gratuito. Otto giorni di musica e teatro nel centro storico della città, con un cartellone che porta in Piazza XV Marzo Dargen D’Amico, Giuliano Palma, Enzo Avitabile & i Bottari di Portico, Stefano “Cisco” Bellotti, Paolo Buonvino e Serena Brancale.

L’edizione 2026 ruota attorno a una parola: Radici. Un tema declinato in tre percorsi, Appartenenza, Restanza e Ritornanza, che attraversano tutto il programma, dai concerti agli spettacoli teatrali.

Festival delle Invasioni 2026, i concerti in Piazza XV Marzo

Il palco principale del festival è quello di Piazza XV Marzo, dove si alternano cantautorato, ska, world music e sperimentazione.

Data Artista 23 luglio Dargen D’Amico 24 luglio Giuliano Palma 27 luglio Enzo Avitabile & i Bottari di Portico 28 luglio Stefano “Cisco” Bellotti 29 luglio Luminae Song & Paolo Buonvino 30 luglio Serena Brancale

Ad aprire il festival, il 23 luglio, è Dargen D’Amico. Il giorno dopo tocca a Giuliano Palma, che porta in piazza ska, rocksteady e soul.

Il 27 luglio arriva uno dei momenti più interessanti del cartellone: Enzo Avitabile con i Bottari di Portico, dove il sax del musicista napoletano incontra il suono di botti, tini e falci di ferro, in un incrocio tra funk, black music e tradizione contadina.

Il 28 luglio è la volta di Stefano “Cisco” Bellotti, con il suo folk. Il 29 luglio il palco ospita Luminae Song, serata in cui gli spettacoli di fuoco della Compagnia Opera Fiammae si intrecciano con i fiati dei Brutia Brass e le musiche di Paolo Buonvino.

La chiusura, il 30 luglio, è affidata a Serena Brancale, tra nu-soul, jazz, R&B e dialetto meridionale.

Il teatro alla Villa Vecchia

Accanto ai concerti, il festival propone una rassegna teatrale che ha il suo centro nella Villa Vecchia.

23 luglio – Le tre Cicoriane , scritto e interpretato da Dario De Luca per Scena Verticale;

– , scritto e interpretato da Dario De Luca per Scena Verticale; 24 luglio – Sulle acque, sui rovi. Storia di San Francesco di Paola , con Ernesto Orrico e Manolo Muoio;

– , con Ernesto Orrico e Manolo Muoio; 27 luglio – Storie, così pa arridìri… , con Francesca Gariano e Graziella Spadafora;

– , con Francesca Gariano e Graziella Spadafora; 28 luglio – L’insolito Cappuccetto Rosso , del Centro R.A.T. / Teatro dell’Acquario, in omaggio ad Antonello Antonante;

– , del Centro R.A.T. / Teatro dell’Acquario, in omaggio ad Antonello Antonante; 29 luglio – i burattini di Angelo Gallo con Zampalesta u cane tempesta e il poeta Franco Arminio con La grazia della fragilità .

Un festival gratuito nel centro storico di Cosenza

La scelta che distingue le Invasioni resta quella dell’ingresso libero per tutti gli appuntamenti, concerti compresi. Una linea che il festival mantiene puntando comunque su un cartellone di nomi riconoscibili.

L’edizione 2026 è organizzata da Gianluigi Fabiano per GFE, con il sostegno della Regione Calabria e del Comune di Cosenza. Accanto a concerti e spettacoli, il programma prevede passeggiate culturali, incontri ed esperienze diffuse nel centro storico.

Approfondimento: Tutti i festival musicali dell’estate 2026 in Italia.