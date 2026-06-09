Eugenio Finardi torna in concerto con due spettacoli diversi che lo accompagneranno tra estate e autunno 2026. Dopo un 2025 che lo ha visto protagonista di circa 40 date dal vivo, il cantautore milanese prosegue il percorso legato al suo ultimo album TUTTO con i tour TUTTO FINARDI e TUTTO FINARDI – Unplugged, una serie di concerti che toccheranno piazze, festival e teatri in tutta Italia.
I due format propongono approcci differenti allo stesso repertorio: da una parte la dimensione più elettrica e rock della band, dall’altra una formula acustica che lascia maggiore spazio al racconto e alle canzoni nella loro veste più essenziale.
Eugenio Finardi concerti 2026: le date del tour
|Data
|Location
|Città
|10 giugno 2026
|Parco Tittoni
|Desio (MB)
|21 giugno 2026
|Piazza De Cristoforis
|Sesto Calende (VA)
|10 luglio 2026
|Centro Culturale Giovanni Testori / Ex Convento
|Vertova (BG)
|24 luglio 2026
|Mataria d’Langa 2026
|Roddino (CN)
|29 luglio 2026
|Piazzale Re Astolfo – Carpi in Musica
|Carpi (MO)
|1 agosto 2026
|Teatro Mario Ceroli
|Porto Rotondo (OT)
|2 agosto 2026
|Piazza Giubileo
|Budoni (SS)
|6 agosto 2026
|Festival dell’Aspide
|Roccadaspide (SA)
|7 agosto 2026
|Wave Music Fest
|Montesilvano (PE)
|9 agosto 2026
|Arena Concerti Campo Bruno Reffi
|Repubblica di San Marino
|11 settembre 2026
|Location in via di definizione
|Grezzana (VR)
|6 novembre 2026
|Teatro Colosseo
|Torino
|13 novembre 2026
|Teatro Astra
|Schio (VI)
|14 novembre 2026
|Teatro Corso
|Mestre (VE)
|21 novembre 2026
|Teatro Gentile
|Cittanova (RC)
I due spettacoli di Eugenio Finardi
Il calendario alterna due produzioni differenti. TUTTO FINARDI è la versione elettrica dello spettacolo, costruita insieme a una band composta da Giuvazza Maggiore, Maximilian Agostini e Claudio Arfinengo.
Accanto ai brani più conosciuti del repertorio trovano spazio anche le canzoni di TUTTO, l’album pubblicato nel 2025.
TUTTO FINARDI – Unplugged propone invece un approccio più essenziale. In questa formazione il cantautore è accompagnato da Giuvazza Maggiore e Claudio Arfinengo, con maggiore spazio ai racconti e agli episodi che hanno attraversato oltre cinquant’anni di carriera.
Il percorso di Eugenio Finardi
Attivo dagli anni Settanta, Eugenio Finardi è tra i nomi più riconoscibili del cantautorato italiano. Nel corso della sua carriera ha pubblicato album che hanno lasciato tracce importanti nella musica d’autore, alternando attenzione ai temi sociali, ricerca musicale e una costante attività dal vivo.
Negli ultimi anni ha continuato a pubblicare nuova musica e a portare in tour il proprio repertorio, mantenendo un rapporto diretto con il pubblico tra festival, teatri e rassegne culturali.
Biglietti e prevendite
I biglietti per le date di TUTTO FINARDI e TUTTO FINARDI – Unplugged sono disponibili attraverso i circuiti di prevendita abituali e sul sito ufficiale di International Music and Arts.
Foto: Giulio Paravani
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