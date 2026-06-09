Eugenio Finardi torna in concerto con due spettacoli diversi che lo accompagneranno tra estate e autunno 2026. Dopo un 2025 che lo ha visto protagonista di circa 40 date dal vivo, il cantautore milanese prosegue il percorso legato al suo ultimo album TUTTO con i tour TUTTO FINARDI e TUTTO FINARDI – Unplugged, una serie di concerti che toccheranno piazze, festival e teatri in tutta Italia.

I due format propongono approcci differenti allo stesso repertorio: da una parte la dimensione più elettrica e rock della band, dall’altra una formula acustica che lascia maggiore spazio al racconto e alle canzoni nella loro veste più essenziale.

Eugenio Finardi concerti 2026: le date del tour

Data Location Città 10 giugno 2026 Parco Tittoni Desio (MB) 21 giugno 2026 Piazza De Cristoforis Sesto Calende (VA) 10 luglio 2026 Centro Culturale Giovanni Testori / Ex Convento Vertova (BG) 24 luglio 2026 Mataria d’Langa 2026 Roddino (CN) 29 luglio 2026 Piazzale Re Astolfo – Carpi in Musica Carpi (MO) 1 agosto 2026 Teatro Mario Ceroli Porto Rotondo (OT) 2 agosto 2026 Piazza Giubileo Budoni (SS) 6 agosto 2026 Festival dell’Aspide Roccadaspide (SA) 7 agosto 2026 Wave Music Fest Montesilvano (PE) 9 agosto 2026 Arena Concerti Campo Bruno Reffi Repubblica di San Marino 11 settembre 2026 Location in via di definizione Grezzana (VR) 6 novembre 2026 Teatro Colosseo Torino 13 novembre 2026 Teatro Astra Schio (VI) 14 novembre 2026 Teatro Corso Mestre (VE) 21 novembre 2026 Teatro Gentile Cittanova (RC)

I due spettacoli di Eugenio Finardi

Il calendario alterna due produzioni differenti. TUTTO FINARDI è la versione elettrica dello spettacolo, costruita insieme a una band composta da Giuvazza Maggiore, Maximilian Agostini e Claudio Arfinengo.

Accanto ai brani più conosciuti del repertorio trovano spazio anche le canzoni di TUTTO, l’album pubblicato nel 2025.

TUTTO FINARDI – Unplugged propone invece un approccio più essenziale. In questa formazione il cantautore è accompagnato da Giuvazza Maggiore e Claudio Arfinengo, con maggiore spazio ai racconti e agli episodi che hanno attraversato oltre cinquant’anni di carriera.

Il percorso di Eugenio Finardi

Attivo dagli anni Settanta, Eugenio Finardi è tra i nomi più riconoscibili del cantautorato italiano. Nel corso della sua carriera ha pubblicato album che hanno lasciato tracce importanti nella musica d’autore, alternando attenzione ai temi sociali, ricerca musicale e una costante attività dal vivo.

Negli ultimi anni ha continuato a pubblicare nuova musica e a portare in tour il proprio repertorio, mantenendo un rapporto diretto con il pubblico tra festival, teatri e rassegne culturali.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di TUTTO FINARDI e TUTTO FINARDI – Unplugged sono disponibili attraverso i circuiti di prevendita abituali e sul sito ufficiale di International Music and Arts.

Foto: Giulio Paravani

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