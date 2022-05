Ligabue svela gli ospiti in scaletta per il live alla RCF Arena, “30 anni in un (nuovo) giorno”

Ligabue concerto scaletta ricca di ospiti per l’evento che vedrà il rocker festeggiare 30 anni di carriera alla nuova RCF Arena di Reggio Emilia da molti conosciuta, proprio grazie al Liga, come Campovolo.

L’evento, una data unica sold out con oltre 103.000 biglietti venduti, è prodotto e organizzato da Friends & Partners, ed è da qui che avverrà il passaggio ufficiale da quello che sino ad oggi era conosciuto come Campovolo alla RCF Arena, location che nei prossimi giorni ospiterà, tra gli altri eventi, anche il concerto esclusivo di Laura Pausini per gli iscritti al suo fans club, il Be me, e il grande evento contro la violenza di genere, Una nessuna Centomila (qui i dettagli).

Ma prima, per l’appunto, è tempo per Ligabue di tornerà live inaugurando la location.

Ligabue concerto scaletta ricca di ospiti

30 anni in un (nuovo) giorno, questo è i, titolo dell’evento che il 4 giugno ripoterà live il cantautore con una scaletta che ripercorrerà i suoi 30 anni di carriera e che lo vedrà ospitare artisti molti diversi tra loro, colleghi che il cantautore sta annunciando proprio in questi giorni attraverso alcuni video su Instagram.

Il primo nome annunciato è quello di Gazzelle, cantautore che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico di tutte le generazioni. Nel video postato Gazzelle e Luciano si accordando al telefono sulla versione da disco da interpretare di uno dei brani del Liga.

Il secondo artista annunciato è Eugenio Finardi che ha commentato: “Ciao Luciano, grazie per l’invito. Sarà un vero piacere essere sul palco a Campovolo con te.” aggiungendo “E comunque non vengo a mani vuote“, mostrando la sua chitarra elettrica.

Ligabue ospiti (in aggiornamento):

Gazzelle

Eugenio Finardi

Ligabue concerto scaletta

