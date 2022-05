Tutto pronto per il "Be me", il concerto esclusivo per il fan club di Laura Pausini. Ecco la scaletta...

Laura Pausini scaletta concerto Be me, il raduno ufficiale con il fan club della cantante di Solarolo che si svolgerà l’8 giugno 2022.

Era il 5 settembre del 2020 la data prescelta per questo evento che ogni anno vede la presenza di persone da ogni parte del mondo. Poi la pandemica, i lockdown e tutto quello che è accaduto nel mondo. E così il concerto evento che si sarebbe dovuto svolgere al Pala Pau di Faenza, il Pala Cattaneo che era stato così ribattezzato per l’occasione, ha cambiato data, l’8 giugno per l’appunto, e location. Si svolgerà infatti alla RCF Arena Capovolo di Reggio Emilia.

Be me non avrà un tema specifico come avvenuto negli ultimi raduni della cantante ma sfiderà i fan a essere Laura riproponendo, per chi lo vorrà, uno dei suoi look iconici sfoggiati in questi 25 anni di carriera.

Ricordiamo che per partecipare all’evento è necessario iscriversi al fan club ufficiale dell’artista (clicca qui).

Il Be me sarà un vero e proprio concerto unico in quanto la scaletta che Laura Pausini seguirà non sarà mai più riproposta.

Metà delle canzoni in scaletta sono state scelte dalla stessa Laura. L’altra metà delle canzoni invece sono state decise dai fan coinvolti in un bellissimo gioco che li ha visti contattati telefonicamente da Laura per scegliere il proprio brano da inserire in scaletta tra quelli del vasto repertorio della cantante.

Ecco la scaletta completa.

Laura Pausini Be me scaletta