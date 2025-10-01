1 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
1 Ottobre 2025

Ernia porta il nuovo album, “Per soldi per amore”, live nei palasport dal 2026

Dopo il debutto al primo posto delle classifiche arriva l'annuncio dei live

Tour di All Music Italia
Locandina ufficiale del Solo Per Amore Tour Live 2026 di Ernia
Condividi su:

Ernia tour 2026, il calendario.

Il rapper è pronto a cavalcare l’onda del successo del suo nuovo album, Per Soldi e Per Amore, disco più venduto in Italia nella settimana di debutto, e annuncia il SOLO PER AMORE Tour Live 2026. Una nuova avventura dal vivo che lo porterà nei principali palasport italiani a marzo del prossimo anno.

Il successo di “Per Soldi e Per Amore”

Pubblicato il 19 settembre, Per Soldi e Per Amore ha immediatamente conquistato il pubblico e la critica, debuttando al primo posto della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti. L’album ha dominato anche le classifiche del formato fisico e piazzato ben sette brani nella Top 10 dei singoli più venduti. Con oltre 20 milioni di stream nella prima settimana, il progetto si conferma come uno dei più forti successi del 2025.

ernia – SOLO PER AMORE Tour Live 2026

Prodotto da Vivo Concerti, il nuovo tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le hit che hanno reso Ernia una delle voci più rappresentative della scena rap italiana e i brani del suo ultimo album. Un percorso che porterà l’artista a esibirsi in cinque città italiane, con partenza da Jesolo e gran finale a Milano.

  • 19 marzo 2026 – Jesolo – Palazzo del Turismo (data zero)
  • 22 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport
  • 24 marzo 2026 – Napoli – Palapartenope
  • 26 marzo 2026 – Firenze – Mandela Forum
  • 28 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Emma Brutta storia testo significato 1

"Brutta storia", il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 3 ottobre 2025 – Radio Date nuovi singoli in uscita 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 ottobre 2025
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo 5

"L’ultimo ballo" è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici
X Factor 2025 Bootcamp prima puntata, i voti e le pagelle dei concorrenti con commenti e giudizi 6

X Factor 2025 Bootcamp: la voce di Delia Buglisi s'impone nella prima puntata, ma il resto convince a metà
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 7

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Fabrizio Moro Non ho paura di niente, testo e significato del nuovo singolo 8

Fabrizio Moro racconta il coraggio in “Non ho paura di niente”, singolo che anticipa l'album omonimo
X Factor 2025 Audizioni, il caso Velia e le novità dei Bootcamp 9

X Factor 2025: il meglio delle Audizioni, il nuovo meccanismo dei Bootcamp e il caso Velia
Amici 25 anticipazioni puntata 5 ottobre con Gaia, Sarah Toscano e Mida 10

Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 5 ottobre 2025: cinque allievi in sfida

Cerca su A.M.I.