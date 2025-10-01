Ernia porta il nuovo album, “Per soldi per amore”, live nei palasport dal 2026

Ernia tour 2026, il calendario.

Il rapper è pronto a cavalcare l’onda del successo del suo nuovo album, Per Soldi e Per Amore, disco più venduto in Italia nella settimana di debutto, e annuncia il SOLO PER AMORE Tour Live 2026. Una nuova avventura dal vivo che lo porterà nei principali palasport italiani a marzo del prossimo anno.

Il successo di “Per Soldi e Per Amore”

Pubblicato il 19 settembre, Per Soldi e Per Amore ha immediatamente conquistato il pubblico e la critica, debuttando al primo posto della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti. L’album ha dominato anche le classifiche del formato fisico e piazzato ben sette brani nella Top 10 dei singoli più venduti. Con oltre 20 milioni di stream nella prima settimana, il progetto si conferma come uno dei più forti successi del 2025.

ernia – SOLO PER AMORE Tour Live 2026

Prodotto da Vivo Concerti, il nuovo tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le hit che hanno reso Ernia una delle voci più rappresentative della scena rap italiana e i brani del suo ultimo album. Un percorso che porterà l’artista a esibirsi in cinque città italiane, con partenza da Jesolo e gran finale a Milano.

19 marzo 2026 – Jesolo – Palazzo del Turismo (data zero)

22 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

24 marzo 2026 – Napoli – Palapartenope

26 marzo 2026 – Firenze – Mandela Forum

28 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum

