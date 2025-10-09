9 Ottobre 2025
Emma torna dal vivo con due concerti-evento a Roma e Milano nell’estate 2026

Emma annuncia due concerti estivi nel 2026 a Roma e Milano dopo il singolo Brutta Storia
Emma live 2026. Dopo l’uscita del nuovo singolo Brutta Storia, Emma annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due grandi concerti previsti per l’estate 2026.

La cantautrice si esibirà il 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, all’interno del Rock in Roma, e il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il Milano Summer Festival.

Emma torna dal vivo nel 2026

Due notti di musica, energia e libertà. Emma sceglie per la prima volta la cornice aperta degli ippodromi per portare sul palco una nuova fase della sua carriera: un ritorno potente e viscerale, dove il contatto diretto con il pubblico torna al centro. Due appuntamenti unici, pensati come celebrazione della sua musica e della sua storia.

I biglietti per entrambe le date saranno disponibili dalle ore 18:00 di venerdì 10 ottobre nei circuiti abituali.



Brutta Storia: il nuovo singolo e il video

Attualmente in radio e su tutte le piattaforme digitali, Brutta Storia è il nuovo singolo di Emma, prodotto da Juli (Julien Boverod).

Il videoclip ufficiale di Brutta Storia è diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e prodotto da Borotalco.tv. Un racconto visivo potente e simbolico, sospeso tra introspezione e rinascita, che accompagna il brano con immagini evocative e cura cinematografica.

Con Brutta Storia e i due live del 2026, Emma apre un nuovo capitolo del suo percorso: un ritorno sul palco che promette di unire passato, presente e futuro in un’unica, grande esperienza condivisa.

