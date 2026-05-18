18 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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18 Maggio 2026

Dopo il Club Tour, Emis Killa torna a Milano per i 10 anni di Terza Stagione

Concerto evento ai Magazzini Generali di Milano per celebrare i dieci anni di Terza Stagione dopo il Club Tour 2026.

Tour di Oriana Meo
Emis Killa durante un live annuncia il concerto evento per i dieci anni di Terza Stagione ai Magazzini Generali di Milano
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Emis Killa tornerà live a Milano il prossimo autunno con un concerto speciale dedicato ai dieci anni di Terza Stagione. Dopo la chiusura del Club Tour 2026, il rapper ha annunciato una nuova data evento ai Magazzini Generali, riportando sul palco uno degli album più rappresentativi della sua discografia.

Il concerto è fissato per il 14 ottobre 2026 e si inserisce tra gli appuntamenti celebrativi che negli ultimi anni hanno visto Emis Killa recuperare dal vivo alcuni dei suoi progetti più legati alla prima fase della carriera.

Emis Killa concerti 2026: data del live dedicato a Terza Stagione

  • 14 ottobre 2026 – Magazzini Generali – Milano

Il nuovo live di Emis Killa

La data del 14 ottobre arriva a pochi giorni dalla conclusione del Club Tour 2026. Questa volta il focus sarà interamente su Terza Stagione, album pubblicato nel 2016 e certificato disco di platino.

Il disco segnò una fase diversa del percorso di Emis Killa, con sonorità più vicine al rap classico e una scrittura più diretta rispetto ai lavori precedenti. Nel live milanese potrebbero trovare spazio molti dei brani pubblicati in quel progetto.

Il percorso di Emis Killa

Dopo la vittoria a Tecniche Perfette nel 2007, Emis Killa ha costruito il suo percorso tra mixtape, album e live che lo hanno portato tra i nomi più riconoscibili del rap italiano. Con L’erba cattiva e Mercurio ha raggiunto il grande pubblico, alternando negli anni lavori più radiofonici ad altri più legati alla scena urban.

Negli ultimi anni ha celebrato più volte alcuni momenti chiave della sua carriera con concerti evento, dai live per i dieci anni de L’erba cattiva fino allo show EM15 a Fiera Milano Live. A dicembre 2025 è uscito anche il nuovo album Musica Triste.

La scaletta del tour Terza Stagione 10 anni dopo

La scaletta ufficiale del concerto del 14 ottobre 2026 ai Magazzini Generali non è stata ancora comunicata. Il live dovrebbe però riportare sul palco gran parte dei brani contenuti in Terza Stagione, insieme ad alcune tracce più recenti della discografia di Emis Killa.

In attesa di conoscere la setlist definitiva, questa è la scaletta portata da Emis Killa durante il Club Tour 2026 nelle date del Fabrique di Milano. Il live alternava pezzi di Musica Triste, classici della carriera e collaborazioni legate alla scena rap italiana.

Nella seconda data milanese del 16 maggio sono saliti sul palco anche Lazza, Fred De Palma, Nerissima Serpe, Papa V e Flaco G. La presenza degli ospiti e l’ordine dei brani potrebbero però cambiare nel concerto dedicato a Terza Stagione.

  • Parole di ghiaccio
  • Rollercoaster
  • Soli (assieme)
  • Musica triste
  • Linda
  • Serio
  • Sono cazzi miei
  • L’erba cattiva
  • Moneylove
  • Fuoco e benzina
  • Morto di fame
  • Senz’anima
  • Una siga fa
  • Egoista
  • La testa gira
  • Staila

Biglietti e prevendite

I biglietti per il concerto di Emis Killa ai Magazzini Generali saranno disponibili dalle ore 14:00 di martedì 19 maggio su TicketOne e nei circuiti abituali di prevendita.

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