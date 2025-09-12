12 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Tour
Condividi su:
12 Settembre 2025

Dopo San Siro Elisa non si ferma e annuncia il tour nei palasport 2026

"Dopo tutto questo affetto, non potevamo fermarci! Torno a trovarvi anche in primavera e non vedo l’ora"

Tour di Lorenza Ferraro
Elisa Palasport Live 2026
Condividi su:

Dopo la messa in onda su Canale 5 dello speciale concerto allo Stadio San Siro di Milano, tenutosi lo scorso 18 giugno (qui la nostra recensione), Elisa ha annunciato con un post social un tour che, da aprile a maggio 2026, la vedrà esibirsi sui palchi dei principali palasport italiani.

Dopo tutto questo affetto, non potevamo fermarci!“, ha scritto la cantautrice.

Poi, ha aggiunto: “Torno a trovarvi anche in primavera e non vedo l’ora“.

Il tour partirà il 24 aprile 2026 dal Palazzo Del Turismo di Jesolo, in provincia di Venezia, per poi fare tappa a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari ed… Eboli, dove si terrà il gran finale il prossimo 9 maggio 2026.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Elisa (@elisatoffoli)

ELISA PALASPORT LIVE 2026: LE DATE

  • 24 Aprile – JESOLO (VE), Palazzo Del Turismo
  • 26 Aprile – MILANO, Unipol Forum
  • 29 Aprile – TORINO, Inalpi Arena
  • 2 Maggio – BOLOGNA, Unipol Arena
  • 3 Maggio – FIRENZE, Nelson Mandela Forum
  • 5 Maggio – ROMA, Palazzo Dello Sport
  • 7 Maggio – BARI, Pala Florio
  • 9 Maggio – EBOLI, Pala Sele

Gli iscritti al fan club di Elisa potranno acquistare i biglietti del tour nei palasport 2026 a partire dalle ore 14.00 di domani, sabato 13 settembre, mentre tutti gli altri dovranno attendere le ore 14.00 di lunedì 15 settembre.

All Music Italia

Articoli più letti

Achille Lauro cover del singolo Senza una stupida storia 1

Achille Lauro torna con “Senza una stupida storia”: un singolo sulla sua idea dell'amore
Laura Pausini annuncia Io Canto World Tour Io canto 2 2

Laura Pausini è pronta: annunciato con un video, Io Canto World Tour, l'undicesimo tour mondiale (Date e Biglietti)
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 3

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 4

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Semplicemente Fiorella Mannoia: ospiti e scaletta 5

Semplicemente Fiorella: il concerto-evento alle Terme di Caracalla approda su Rai 1
Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 6

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 7

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Renato Zero presenta L’ORAZERO, il nuovo album di inediti 8

Renato Zero annuncia “L’ORAZERO”: Un viaggio in 19 brani che raccontano fragilità, rinascita e nuove emozioni
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 9

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Francesco Gabbani e Paola Iezzi discutono a X Factor 2025 su melodia e armonia 10

Francesco Gabbani e Paola Iezzi a X Factor 2025, scontro su melodia, armonia e "svisi"

Cerca su A.M.I.