Dopo San Siro Elisa non si ferma e annuncia il tour nei palasport 2026

Dopo la messa in onda su Canale 5 dello speciale concerto allo Stadio San Siro di Milano, tenutosi lo scorso 18 giugno (qui la nostra recensione), Elisa ha annunciato con un post social un tour che, da aprile a maggio 2026, la vedrà esibirsi sui palchi dei principali palasport italiani.
“Dopo tutto questo affetto, non potevamo fermarci!“, ha scritto la cantautrice.
Poi, ha aggiunto: “Torno a trovarvi anche in primavera e non vedo l’ora“.
Il tour partirà il 24 aprile 2026 dal Palazzo Del Turismo di Jesolo, in provincia di Venezia, per poi fare tappa a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari ed… Eboli, dove si terrà il gran finale il prossimo 9 maggio 2026.
Visualizza questo post su Instagram
ELISA PALASPORT LIVE 2026: LE DATE
- 24 Aprile – JESOLO (VE), Palazzo Del Turismo
- 26 Aprile – MILANO, Unipol Forum
- 29 Aprile – TORINO, Inalpi Arena
- 2 Maggio – BOLOGNA, Unipol Arena
- 3 Maggio – FIRENZE, Nelson Mandela Forum
- 5 Maggio – ROMA, Palazzo Dello Sport
- 7 Maggio – BARI, Pala Florio
- 9 Maggio – EBOLI, Pala Sele
Gli iscritti al fan club di Elisa potranno acquistare i biglietti del tour nei palasport 2026 a partire dalle ore 14.00 di domani, sabato 13 settembre, mentre tutti gli altri dovranno attendere le ore 14.00 di lunedì 15 settembre.