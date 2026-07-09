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Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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Don Joe porta la storia del rap milanese all’Alcatraz con un concerto speciale

Don Joe torna dal vivo con un concerto evento all'Alcatraz di Milano il 22 novembre 2026. Ecco data, biglietti e dettagli del live.

Tour di Oriana Meo
Don Joe annuncia il concerto del 22 novembre 2026 all'Alcatraz di Milano
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Don Joe torna sul palco con un appuntamento speciale: il 22 novembre 2026 il producer sarà protagonista di un concerto all’Alcatraz di Milano. L’evento, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, riporterà nel club simbolo della scena urban milanese artisti e protagonisti di generazioni diverse del rap italiano. I biglietti sono disponibili da oggi su TicketOne.

Don Joe in concerto a Milano: data e biglietti

Data Location Città
22 novembre 2026 Alcatraz Milano

Un concerto che riunisce la scena rap milanese

Quello del 22 novembre non sarà un semplice live né un dj set. L’appuntamento all’Alcatraz nasce con l’idea di mettere insieme artisti e protagonisti di epoche diverse del rap milanese, nello stesso luogo che negli anni è diventato uno dei punti di riferimento della scena urban cittadina.

L’evento punta a far incontrare l’hip hop delle origini, il rap contemporaneo e la nuova generazione della trap, con una serie di ospiti che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il percorso di Don Joe

Attivo dalla prima metà degli anni Novanta, Don Joe è tra i producer che hanno contribuito maggiormente allo sviluppo del rap italiano. Dopo gli esordi nella scena hip hop underground, realizza le produzioni di 3 MC’s al Cubo, album delle Sacre Scuole che segna l’inizio del sodalizio con Guè e Jake La Furia.

Da quell’esperienza nasceranno i Club Dogo e successivamente la Dogo Gang, realtà che hanno avuto un ruolo centrale nella crescita del rap italiano. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Marracash, e ha pubblicato anche diversi progetti da solista come Ora o Mai Più, Milano Soprano e Don Dada.

Nel 2024 ha preso parte al ritorno dei Club Dogo con il nuovo album e i concerti evento allo stadio San Siro. Negli ultimi anni ha inoltre pubblicato singoli come Istinto Animale, Hikikomori, TAXI e SIAMO TUTTI CIECHI, continuando a collaborare sia con artisti affermati sia con nuove voci della scena urban.

Biglietti per il concerto di Don Joe

I biglietti per il concerto del 22 novembre 2026 all’Alcatraz di Milano sono disponibili sui circuiti ufficiali di vendita, a partire da TicketOne.

Biglietti del tour 2026 di Don Joe
Biglietti disponibili online su TicketOne.

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Foto: Matteo Pavone

Locandina ufficiale del concerto di Don Joe all'Alcatraz di Milano del 22 novembre 2026

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