Diodato, tour estivo 2025: Le date nei Festival Italiani

Dopo il successo del tour teatrale tutto sold out, Diodato torna live nell’estate 2025 con quindici date nei principali festival italiani. Il nuovo tour estivo porterà la sua musica nelle piazze e negli anfiteatri più suggestivi del Paese, regalando al pubblico nuove emozioni e momenti indimenticabili.

Il cantautore ripartirà da Milano con il Mi Ami Festival (24 maggio), per poi proseguire con tappe a Trento (27 giugno – Trento Live Fest) e Susa (TO) in occasione di Borgate dal Vivo (28 giugno – Anfiteatro Romano). A luglio sarà a Genova (12 luglio – Arena del Mare), Firenze (18 luglio – Musart Festival), Caserta (20 luglio – Un’Estate da Belvedere) e Cervia (25 luglio – Piazza Garibaldi).

Ad agosto, invece, il tour farà tappa a Ostuni (2 agosto – Locus Festival), Barletta (3 agosto – Oversound Music Festival), Palermo (9 agosto – Dream Pop Fest), Macerata (14 agosto – Sferisterio) e Mantova (30 agosto – Mantova Summer Festival). Gli ultimi appuntamenti saranno a Vicenza (4 settembre – Vicenza In Festival), Brescia (5 settembre – Piazza della Loggia) e infine Roma (11 settembre – Roma Summer Fest).

Diodato arriva nei festival italiani dopo un tour teatrale trionfale, con ventuno tappe nei più prestigiosi teatri della penisola, tutte sold out. Nel 2024 ha inoltre concluso un tour oltre confine, con esibizioni in Brasile e un’ultima tappa a Tirana, in Albania.

Nel 2025, Diodato ha vinto anche il Premio SIAE nell’ambito di CIAO Rassegna Lucio Dalla, consolidando ancora di più la sua carriera musicale.

A seguire le date del tour prodotto da Magellano Concerti.

Diodato, tour estivo 2025: il calendario completo

Di seguito, tutte le date annunciate del tour estivo di Diodato nei festival italiani: