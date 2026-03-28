28 Marzo 2026
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Alessandro Genovese
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28 Marzo 2026

Dimartino torna live con L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026: le date

Il cantautore torna dal vivo con una serie di concerti acustici da maggio.

Tour di Alessandro Genovese
Dimartino tour 2026 L’improbabile piena dell’Oreto
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A sette anni da Afrodite, Dimartino annuncia il ritorno live con il L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026, una serie di concerti in programma a maggio 2026 che accompagneranno l’uscita del nuovo album. Il tour segna il ritorno alla dimensione solista del cantautore e rappresenta un nuovo capitolo artistico, anticipato dal singolo L’oro del fiume, disponibile dal 20 marzo.

Dimartino Tour 2026: le date dei concerti

  • 8 maggio 2026 – Roma, Chiesa Valdese (Unplugged In Monti)
  • 9 maggio 2026 – Bari, La Vallisa
  • 11 maggio 2026 – Milano, Teatro Filodrammatici (MI AMI)
  • 13 maggio 2026 – Torino, Coro di Santa Pelagia
  • 14 maggio 2026 – Firenze, Sala Vanni
  • 15 maggio 2026 – Fano, Festival Sopravento

Il nuovo tour di Dimartino

Con il L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026, Dimartino torna a esibirsi in una dimensione più raccolta e acustica. Il progetto live nasce parallelamente alla scrittura del nuovo album e si sviluppa come naturale estensione del disco, puntando su un suono essenziale e diretto.

Gli spettacoli sono pensati per valorizzare l’ascolto e il rapporto con il pubblico, attraverso arrangiamenti ridotti e un’impostazione chitarra e voce. In scaletta, oltre ai nuovi brani, anche il repertorio che ha definito il percorso del cantautore negli anni.

L’annuncio del tour

L’annuncio arriva insieme all’uscita del singolo L’oro del fiume, brano che apre il nuovo album L’improbabile piena dell’Oreto, in uscita l’8 maggio. La canzone introduce l’immaginario del disco, costruito attorno alla metafora del fiume come luogo di ricerca e trasformazione.

Il brano racconta la storia di un cercatore d’oro che, immerso nella corrente, riflette sul senso della propria ricerca. Una narrazione che diventa simbolo della condizione contemporanea, tra obiettivi inseguiti e consapevolezze che emergono nel tempo.

I numeri di Dimartino

Dimartino è tra i cantautori più riconoscibili della scena italiana contemporanea, grazie a un percorso che unisce scrittura autorale e collaborazioni di successo. Negli ultimi anni ha raggiunto un pubblico più ampio anche grazie ai progetti condivisi, mantenendo però una forte identità artistica e una presenza costante nel panorama live.

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Immagine di copertina di Giuseppe Lanno

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