Delta V fuori con il nuovo album “In fatti ostili” e pronti per il tour

I Delta V tornano con un nuovo progetto discografico In fatti ostili, album di inediti distribuito da Universal Music Italia che sarà disponibile dal 17 ottobre in fisico nei formati cd, vinile e in digitale.

In fatti ostili segue a Heimat del 2019, l’album che ha cambiato in maniera decisiva la visione e il modo di fare musica della band di Carlo Bertotti, Flavio Ferri e Marti.

L’album prodotto da Paolo Gozzetti e Roberto Vernetti, primo storico produttore della band, si compone di undici canzoni composte e prodotte dai Delta V negli ultimi cinque anni.

Delta V – In fatti ostili

Il tema centrale di In fatti ostili come preannunciato dal titolo e dal singolo apripista Nazisti dell’Illinois, è il senso di ostilità che rappresenta un sentimento diffuso e condiviso della società di oggi, sintomo di un cambiamento dei tempi rispetto agli anni in cui il progetto Delta V ha visto la luce. La paura del diverso ha oggi sostituito la fiducia, generando a tutti i livelli chiusura e diffidenza.

I Delta V dichiarano: “Come individui non abbiamo un approccio nostalgico o passatista e i riferimenti al passato sono citazioni che riguardano la nostra formazione, tuttavia il senso di mancata appartenenza che proviamo è sintomatico.

La musica ha un ruolo sociale, e nel momento in cui si decide di attraversare la vita delle persone raccontandole nelle loro complessità quotidiane arriva ad assumere anche una dimensione politica.

Questa è un’epoca di contrapposizioni, di bipolarismi, di negazioni e noi non sentiamo particolarmente vicina nessuna compagine, nessun braccio della bilancia”.

Delta V – In fatti ostili tour

I Delta V saliranno sui principali palchi italiani con il tour organizzato dall’agenzia Beautiful Days di Fabio Stucchi.

Sul palco oltre a Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth) e Marti (voce) ci saranno anche: Nicola Manzan (chitarra e violino) (Bologna Violenta, Baustelle, Teatro degli Orrori) e Simone Filippi (batteria) (Ustmamo, CCCP, Gianni Maroccolo).

Si preannuncia uno spettacolo intenso e immersivo, in cui suoni, immagini e nuove visioni si fonderanno in una narrazione contemporanea e potente. Opening Act sarà Mao.

Date del tour in continuo aggiornamento

8 novembre – Fontanafredda (Pordenone) – Astro Club

13 novembre – Napoli – Duel

14 novembre – Livorno – The Cage

27 novembre – Roma (Largo Venue)

28 novembre – Seregno (Monza Brianza) – Tamburine

29 novembre – Alba (Cuneo) – Cinema Vekkio

5 dicembre – Grassina (Firenze) – Casa del Popolo

10 dicembre – Torino – Hiroshima Mon Amour

13 dicembre – Vignola (Modena) – Circ. Ribalta

