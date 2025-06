Parte da San Siro con 57.000 spettatori il viaggio musicale tra successi, poesia e innovazione di Cesare Cremonini

Debutta domenica 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano il CREMONINI LIVE25, uno spettacolo visionario che segna i 25 anni di carriera di Cesare Cremonini con una scaletta ricca di hit e poesia.

Oltre 57.000 persone assisteranno a un concerto pensato come un viaggio interiore e artistico, tra visual innovativi, narrazione e tecnologia. Lunedì 16 giugno, si replica con la seconda data sempre a San Siro.

CREMONINI LIVE25: un live immersivo tra tecnologia e narrazione

Lo show nasce da un lungo processo creativo durato due anni, in cui Cremonini ha collaborato con un team di eccellenze internazionali, tra cui il fotografo Greg Williams, il visual team londinese NorthHouse, il designer luci Mamo Pozzoli e il sound engineer Marc Carolan (già al fianco di Muse e The Cure). Alla direzione artistica Claudio Santucci di Giò Forma. Il tutto per costruire un racconto ispirato al viaggio personale intrapreso da Cremonini in solitaria attraverso l’America fino all’Alaska.

Lo show ripercorre la carriera dell’artista, trasformando ogni tappa musicale in una stazione emotiva: ogni brano è collegato visivamente e narrativamente alle tappe di questo viaggio.

La scaletta del concerto di cesare CREMONINI – LIVE25

Il concerto include oltre 25 brani, tra successi storici e canzoni tratte dal nuovo album ALASKA BABY:

Alaska Baby Dicono di me PadreMadre Il comico (Sai che risate) La ragazza del futuro Ora che non ho più te La nuova stella di Broadway Buon viaggio (Share The Love) Lost in the Weekend Acrobati Vieni a vedere perché Le sei e ventisei Un’alba rosa San Luca Mondo Grey Goose Figlio di un re Ragazze facili Logico #1 Aurore boreali 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Un giorno migliore

le prossime Date

15 e 16 giugno – Milano – SOLD OUT

19 e 20 giugno – Bologna – SOLD OUT

24 giugno – Napoli – SOLD OUT

28 giugno – Messina – SOLD OUT

3 e 4 luglio – Bari – SOLD OUT

8 luglio – Padova – SOLD OUT

12 luglio – Torino – SOLD OUT

17 e 18 luglio – Roma – SOLD OUT

le date live di cesare cremonini nel 2026

Il tour del cantautore continuerà anche nel 2026 con 4 eventi speciali:

6 giugno – Circo Massimo, Roma

10 giugno – Ippodromo SNAI La Maura, Milano

13 giugno – Autodromo di Imola (Music Park Arena)

17 giugno – Visarno Arena, Firenze

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI