Cesare Cremonini presenta il documentario “Alaska Baby”

Il 29 novembre 2024, Cesare Cremonini è tornato sulle scene musicali con l’album d’inediti Alaska Baby. Adesso, l’artista presenta un nuovo progetto, video e musicale, di cui è protagonista. Si tratta di un documentario, trasmesso in esclusiva su Disney+ il 18 dicembre 2024.

Il film ha lo stesso titolo del disco appena uscito. Il motivo è da individuarsi nel fatto che nel raccontare le esperienze vissute dall’artista negli ultimi anni, racconta la genesi del disco che ha rappresentato un nuovo inizio. Il documentario, girato tra Italia, America e Alaska, parte dal 2022 quando Cesare Cremonini, dopo il tour negli stadi, si trova ad affrontare un momento particolare della sua vita: il “vuoto dello scrittore” o, come egli stesso lo definisce, “un pieno di ego”. In quella situazione, dopo 45 giorni di nebbia emiliana ininterrotta il cantautore decide di partire e viaggiare, iniziando da Antigua nei Caraibi.

Le immagini del film ritraggono Cesare Cremonini durante il viaggio che ha fatto. Non si tratta però di un viaggio solo fisico, ma anche interiore di rinascita personale e artistica. Nel documentario si vede l’artista mettersi a nudo di fronte alle telecamere, in tutta la sua fragilità e solitudine, alla ricerca dell’ispirazione. In questo viaggio, Bologna è presente come punto di riferimento costante e ancoraggio alle origini, che accompagna Cesare anche nei momenti di maggior distanza fisica.

“Ho vissuto un’esperienza veramente irripetibile, unica ed è un grande orgoglio, una grande gioia quella di aver avuto la fortuna di poter riprendere queste immagini”, ha dichiarato Cesare Cremonini. “Dentro questo documentario ci sono le esperienze che ho vissuto, ci sono gli incontri che ho fatto e ci sono le naturali conseguenze di scelte di vita”.

La narrazione è caratterizzata dal tema della luce: dalla nebbia emiliana al sole di Antigua, fino alla magia dell’aurora boreale. E’ metafora del passaggio dal “vuoto dello scrittore” ad un nuova ispirazione, che si è concretizzata nel disco Alaska Baby. Il documentario cattura la nascita di questo album ed anche la rinascita di Cesare Cremonini, attraverso l’intreccio tra viaggio fisico e interiore.

Ecco qui il trailer del documentario Alaska Baby.