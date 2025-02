Claudio Baglioni completa il suo viaggio teatrale con nuove date

Claudio Baglioni annuncia nuove date per Piano di Volo SOLOtris, dieci nuovi recital solistici nei teatri del Sud Italia chiuderanno il tour nei grandi teatri lirici italiani

Dopo il successo dei primi due capitoli, SOLO e SOLObis, Claudio Baglioni aggiunge dieci nuove date al suo viaggio musicale Piano di Volo SOLOtris, completando così il suo percorso nei grandi teatri lirici italiani. Un tour che, dal decollo avvenuto lo scorso 15 gennaio al Teatro dell’Opera di Roma, ha ottenuto un clamoroso successo.

Le nuove tappe porteranno il cantautore in sei teatri del Sud Italia a dicembre, chiudendo il ciclo di spettacoli con una nuova dimensione musicale e narrativa.

Le nuove date di “Piano di Volo SOLOtris”

11 e 12 dicembre – Teatro Verdi, Salerno

– Teatro Verdi, Salerno 15 e 16 dicembre – Teatro Verdi, San Severo

– Teatro Verdi, San Severo 18 e 19 dicembre – Teatro Orfeo, Taranto

– Teatro Orfeo, Taranto 22 dicembre – Auditorium 10 Settembre 1943, Isernia

– Auditorium 10 Settembre 1943, Isernia 23 dicembre – Teatro Maria Caniglia, Sulmona

– Teatro Maria Caniglia, Sulmona 28 e 29 dicembre – Teatro Petruzzelli, Bari

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire da giovedì 20 febbraio alle ore 10:00 su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (info su Friends & Partners).

claudio baglioni Un tour da record

Con 120 concerti in 48 città italiane, “SOLOtris” segna un traguardo storico nella carriera di Claudio Baglioni, raggiungendo un totale di 300 esibizioni. Questo lo rende il tour più lungo della sua carriera, seguendo la tradizione di recital solisti inaugurata con “Assolo” (1986), “Incanto” (2001) e “DieciDita” (2011-2013).

Un recital tra emozione e sperimentazione

“Piano di Volo” è molto più di un concerto: è un racconto in musica, un viaggio solitario che attraversa la carriera del cantautore tra parola e melodia, sperimentazione e improvvisazione.

Baglioni, unico protagonista sul palco, propone le sue canzoni nella loro essenza più pura, utilizzando tre diversi pianoforti – classico, elettrico e avveniristico – come strumenti per esplorare nuove sonorità.

Uno spettacolo intimo e innovativo, in cui il cantautore guida gli spettatori attraverso un percorso emotivo, tra i successi del passato e nuove interpretazioni, in uno scenario che coniuga tradizione e futuro.

