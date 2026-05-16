Cinzella Festival 2026 torna dal 25 al 27 luglio alle Cave di Fantiano di Grottaglie, in provincia di Taranto, per l’edizione del decennale. Il festival, dedicato a musica e cultura con la direzione artistica di Michele Riondino, completa la line up con Populous e Indian Wells, che si aggiungono ai nomi già annunciati.

Il programma mette insieme elettronica, cantautorato, ricerca sonora e ritorni legati alla storia della musica italiana. In cartellone ci sono Kerala Dust, Bluvertigo e Niccolò Fabi, con tre serate costruite attorno a progetti diversi tra loro ma legati da una stessa idea di festival: non solo concerti, ma una proposta culturale riconoscibile dentro un luogo ormai centrale per la manifestazione.

Le nuove aggiunte portano il Cinzella Festival verso una direzione ancora più internazionale. Il 25 luglio arriverà Populous con il suo A/V Live, mentre il 26 luglio sarà la volta di Indian Wells, in apertura alla serata dei Bluvertigo.

Cinzella Festival 2026: date, biglietti e programma giorno per giorno

La prima serata, sabato 25 luglio, sarà affidata a Kerala Dust e Populous. I Kerala Dust, in data esclusiva per il Sud Italia, portano sul palco una scrittura che incrocia elettronica, blues, spoken word e groove notturni. Il progetto nasce a Londra nel 2016 e lavora da sempre su un punto d’incontro tra club culture, art rock e atmosfere desertiche.

Nella stessa sera ci sarà Populous, alias del producer pugliese Andrea Mangia, con un A/V Live costruito tra elettronica, ritmi sudamericani, ambient e hip-hop strumentale. Dopo gli esordi con l’etichetta berlinese Morr Music, il suo percorso è passato anche da lavori come Night Safari e Azulejos, oltre a collaborazioni come sound designer per realtà della moda internazionale.

Domenica 26 luglio il festival ospiterà i Bluvertigo, in unica data in Puglia. La band torna dentro una serata che guarda alla contaminazione tra pop, elettronica, immagine e presenza scenica. Prima di loro salirà sul palco Indian Wells, progetto del producer e compositore Pietro Iannuzzi, legato a una ricerca elettronica cinematografica e stratificata.

La chiusura, lunedì 27 luglio, sarà affidata a Niccolò Fabi, anche lui in unica data in Puglia. Il cantautore sarà accompagnato da Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, insieme a Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, musicisti presenti anche nella registrazione del suo ultimo album.

Niccolò Fabi chiude il Cinzella Festival 2026

La presenza di Niccolò Fabi nella serata finale dà al festival una chiusura più cantautorale, dopo due giornate attraversate soprattutto da elettronica, contaminazioni e ritorni di band. Il suo live porterà alle Cave di Fantiano un repertorio costruito tra brani storici e materiale più recente, con una formazione di musicisti che fa parte da tempo del suo mondo sonoro.

Per il Cinzella Festival, la scelta di chiudere con Fabi consolida una line up che alterna nomi internazionali, ricerca elettronica e artisti italiani con una forte identità live.

Date e informazioni sui concerti

25 luglio 2026 – Populous + Kerala Dust – Cave di Fantiano (Grottaglie – TA)

– + – Cave di Fantiano (Grottaglie – TA) 26 luglio 2026 – Indian Wells + Bluvertigo – Cave di Fantiano (Grottaglie – TA)

– + – Cave di Fantiano (Grottaglie – TA) 27 luglio 2026 – Niccolò Fabi – Cave di Fantiano (Grottaglie – TA)

I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali indicati dal festival.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Cinzella Festival: identità e storia

Il Cinzella Festival è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale AFO6 di Taranto, con la direzione artistica dell’attore e regista Michele Riondino. La manifestazione ha costruito negli anni un’identità legata alla musica, alla cultura e alla scelta di location riconoscibili del territorio pugliese.

Per il decennale il festival torna alle Cave di Fantiano, spazio che negli anni ha contribuito a definire l’immaginario dell’evento. La decima edizione è promossa e finanziata da PiiiL Cultura in Puglia 2017-2026, intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027.