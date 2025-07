chiamamifaro: dopo l’instore, al via il chiamamitour nei club

Chiamamifaro tour 2025. Dopo l’uscita dell’EP Lost & Found e oltre 2.600 km percorsi per incontrare i fan in tutta Italia durante il suo primo instore tour, chiamamifaro ha annunciato le prime due date invernali del chiamamitour 2025: il 30 ottobre al Largo Venue di Roma e l’11 novembre ai Magazzini Generali di Milano.

Dal Lost & Found al tou: chiamamifaro torna live

La giovane cantautrice, al secolo Angelica Gori, è diventata in poco tempo un simbolo di autenticità, tra stile vintage, attitudine bohémien e un modo di raccontarsi senza maschere. Dopo aver pubblicato Lost & Found (Nigiri/Sony Music Italy) lo scorso 6 giugno, ha viaggiato per giorni per firmare copie del disco e stringere mani a chi la segue, da nord a sud.

Ora, è tempo di riprendere anche il cammino sui palchi: dopo una lunga estate di appuntamenti nei festival, arrivano due tappe nei club a coronare questo percorso.

Le date del tour 2025

Estive:

9 luglio – Perla dello Stretto, Villa San Giovanni (RC) – Studio54 Live

10 luglio – Revel Summer Festival, Treviglio (BG)

11 luglio – Radio Bruno Estate, Modena (MO)

25 luglio – Arena Casa Rossa, Gorizia (GO)

9 agosto – Porto degli Ulivi, Rizziconi (RC) – Studio54 Live

31 agosto – Bolle di Malto, Biella (BI)

7 settembre – Ritmika Festival, Moncalieri (TO)

Invernali:

30 ottobre – Largo Venue, Roma

11 novembre – Magazzini Generali, Milano

Un EP tra perdita e ritrovamento

Lost & Found è composto da 7 brani scritti da chiamamifaro con la collaborazione di alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana, tra cui Federica Abbate e Riccardo Zanotti. Sonorità moderne, influenze pop e una penna sempre personale sono gli ingredienti di un disco che racconta i passaggi più delicati della crescita.

“Non sempre si trova quello che si cerca, ma a volte si riesce a trovare qualcosa che ci si era dimenticati valesse la pena cercare”, racconta l’artista.

Tracklist

Valigia O.M.G. Acqua Passata Leone Pezzi Perché? Casa mia

