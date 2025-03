Cesare Cremonini: a più di due mesi dallo start tutti esauriti i 13 stadi del tour 2025

Sono numeri importanti quelli registrati da Cesare Cremonini con il CREMONINI LIVE25, il tour 2025 annunciato dal cantautore lo scorso mese di settembre che partirà con una doppia data allo stadio San Siro Siro di Milano per poi girare tutta l’Italia.

I 13 stadi sono già completamente sold out e i biglietti venduti hanno superato quota 550.000, confermando questo tour tra gli eventi più attesi della prossima estate musicale italiana.

A tre anni di distanza dal suo ultimo tour, c’è grande attesa per il ritorno sul palco di Cremonini, da sempre considerato uno dei performer più rappresentativi del pop italiano.

Il CREMONINI LIVE25 segue la pubblicazione dell’ album ALASKA BABY, disco anticipato dai singoli Ora che non ho più te, stabile da mesi nei piani alti delle classifiche, e San Luca, brano che lo vede collaborare con Luca Carboni. Il progetto è stato certificato con il disco di platino per le oltre 50.000 copie/unità vendute.

Cesare cremonini tour 2025: un progetto visivo ambizioso

Lo show si preannuncia ricco e potente dal punto di vista artistico e visivo. Cremonini ha scelto di lavorare con alcuni tra i più importanti professionisti del live entertainment.

Tra questi Marc Carolan, storico ingegnere del suono per Muse e Snowpatrol, e lo studio creativo londinese NorthHouse, che per la prima volta firmerà uno spettacolo italiano dopo esperienze internazionali come l’halftime del Super Bowl 2015, il giubileo di platino della regina Elisabetta II e il concerto per l’incoronazione di Re Carlo. Il team ha collaborato anche con nomi come Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars.

“Sono pronto a far sognare il pubblico negli stadi. Il conto alla rovescia è iniziato.” – Cesare Cremonini

Questi gli appuntamenti, tutti sold out: