Capo Plaza Summer Tour 2026: date e biglietti dei concerti in Italia

Capo Plaza torna live con il Summer Tour 2026. Dopo le date nei palasport e il recente tour estivo, il rapper porterà il nuovo show in diverse città italiane tra luglio e settembre. Di seguito il calendario completo con tutte le date e le informazioni sui biglietti.

Capo Plaza Summer Tour 2026: date in Italia

27 luglio 2026 – Riccione Music City – Riccione

29 luglio 2026 – Auditorium Parco della Musica – Roma

30 luglio 2026 – Arena Flegrea – Napoli

20 agosto 2026 – Alguer Summer Festival – Alghero

22 agosto 2026 – Dream Pop Fest – Palermo

5 settembre 2026 – Decibel Open Air – Firenze

6 settembre 2026 – Sottosopra Fest – Bari

Biglietti Capo Plaza Summer Tour 2026

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 24 febbraio.

