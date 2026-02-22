22 Febbraio 2026
Capo Plaza Summer Tour 2026: date e biglietti dei concerti in Italia

Calendario completo delle date estive e info prevendite per il tour 2026

Capo Plaza torna live con il Summer Tour 2026. Dopo le date nei palasport e il recente tour estivo, il rapper porterà il nuovo show in diverse città italiane tra luglio e settembre. Di seguito il calendario completo con tutte le date e le informazioni sui biglietti.

Capo Plaza Summer Tour 2026: date in Italia

  • 27 luglio 2026 – Riccione Music City – Riccione
  • 29 luglio 2026 – Auditorium Parco della Musica – Roma
  • 30 luglio 2026 – Arena Flegrea – Napoli
  • 20 agosto 2026 – Alguer Summer Festival – Alghero
  • 22 agosto 2026 – Dream Pop Fest – Palermo
  • 5 settembre 2026 – Decibel Open Air – Firenze
  • 6 settembre 2026 – Sottosopra Fest – Bari

Biglietti Capo Plaza Summer Tour 2026

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 24 febbraio.

