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BowLand in concerto: le date del Club Tour 2026 tra Milano, Roma e Firenze

Il trio elettronico iraniano di Firenze torna sul palco con tre date.

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Locandina del BowLand Club Tour 2026, con le date dei concerti a Milano, Roma e Firenze
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I BowLand, trio elettronico di origine iraniana con base a Firenze, tornano dal vivo con il Club Tour 2026. Dopo l’uscita del nuovo singolo Look at Me, la band annuncia tre date a novembre, prodotte da Kashmir Music: Milano, Roma e Firenze. I biglietti sono disponibili su Vivaticket a 23 euro.

BowLand · Club Tour 2026
Data Città Biglietti
3 nov 2026 Milano
Santeria Toscana 31		 Biglietti
4 nov 2026 Roma
Largo Venue		 Biglietti
5 nov 2026 Firenze
Viper Theatre c/o Tenax		 Biglietti

BowLand in concerto: le date del Club Tour 2026

Il Club Tour 2026 dei BowLand tocca tre città in tre serate consecutive, tutte con inizio alle 21:00. Si parte martedì 3 novembre dalla Santeria Toscana 31 di Milano, si prosegue mercoledì 4 novembre al Largo Venue di Roma e si chiude giovedì 5 novembre al Viper Theatre, c/o Tenax, di Firenze, la città in cui la band si è formata.

BowLand Club Tour 2026: i biglietti

I biglietti per le tre date sono disponibili su Vivaticket al prezzo di 23 euro (posto unico). Il tour è prodotto da Kashmir Music e arriva a ridosso del nuovo singolo Look at Me, uscito il 10 luglio, con cui i BowLand hanno aperto una nuova fase segnata anche dalla collaborazione con MAVE MGMT.

Chi sono i BowLand

I BowLand nascono nel 2015 a Firenze dall’incontro di tre amici arrivati da Teheran, Leila, Pejman e Saeed. La loro musica intreccia elettronica, trip hop, voci eteree e percussioni artigianali. Il gruppo si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 2018 con X Factor, dove è arrivato in finale come quarto classificato nella squadra di Lodo Guenzi.



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