I BowLand, trio elettronico di origine iraniana con base a Firenze, sono tornati con il nuovo singolo Look at Me, disponibile dal 10 luglio 2026 su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna l’inizio di una nuova fase per la band, che con questa uscita inaugura la collaborazione con MAVE MGMT e annuncia un tour invernale prodotto da Kashmir Music.

Look at Me si muove su coordinate deep house, con un ritmo sognante e sostenuto in cui voci eteree si intrecciano a percussioni organiche e produzione elettronica. Il brano racconta il confine sottile tra seduzione, intimità e controllo emotivo: quella che sembra una promessa rassicurante di libertà e amore lascia emergere un lato più oscuro, in cui il desiderio diventa possesso e l’affetto si fa prigionia. È il contrasto tra parole rassicuranti e intenzioni inquietanti a reggere la tensione del pezzo.

Il lavoro sul suono resta il tratto riconoscibile della band. La produzione di Look at Me unisce il tonbak persiano a percussioni ottenute con oggetti artigianali, chitarre elettriche, sintetizzatori e theremin, con un lavoro di sound design curato in Ableton.

Chi sono i BowLand

I BowLand nascono nel 2015 a Firenze dall’incontro di tre amici delle superiori, Leila, Pejman e Saeed, arrivati da Teheran per proseguire gli studi in Italia. La loro musica intreccia atmosfere sospese, voci eteree e ritmi avvolgenti, in un territorio vicino al trip hop e all’elettronica. Il nome, che in persiano significa “alto”, è anche un paese immaginario la cui atmosfera rispecchia quella dei loro brani.

Il gruppo si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 2018 con la partecipazione a X Factor, dove è arrivato in finale come quarto classificato nella squadra di Lodo Guenzi. Con Look at Me i BowLand ripartono da una nuova gestione e da una serie di date live in programma a novembre.

Insieme al singolo, la band ha annunciato un tour invernale prodotto da Kashmir Music, con tre date a Milano, Roma e Firenze.