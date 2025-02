Baustelle: 25 anni di carriera con il tour estivo e due imperdibili date nei palazzetti

Baustelle El Galactico Tour – la band simbolo del panorama indie musicale italiano, celebra i loro 25 anni di carriera con un 2025 ricco di novità.

Dopo aver “riscaldato” i fan con il singolo Spogliami e l’annuncio del nuovo album El Galactico, che uscirà il 4 aprile, i Baustelle sono pronti a salire sul palco dei principali festival italiani.

Fino ad ora, la band non aveva mai calcato i palazzetti, ma il 5 dicembre a Roma, al Palazzo dello Sport, e il 12 dicembre a Milano, all’Unipol Forum, i Baustelle concluderanno l’anno con due date che resteranno nella storia.

Questi eventi rappresentano il culmine di un anno straordinario.

Baustelle El Galactico Tour SUMMER LIVE

Il tour estivo dei Baustelle è una delle principali attrazioni per l’estate del 2025. Dieci date che si snodano in tutta Italia, da Bologna il 24 giugno fino a Bellaria Igea Marina il 5 settembre.

La band non solo porterà il suo nuovo album El Galactico, ma offrirà anche un live unico, arricchito da ospiti a sorpresa.

Le date più attese includono il Sequoie Music Park di Bologna, il Balena Festival di Genova e il Moonland Festival di Sarzana.

Ecco tutte le date:

24 giugno 2025 – Bologna, Sequoie Music Park c/o Parco Caserme Rosse

2 luglio 2025 – Perugia, L’Umbria Che Spacca c/o Giardini del Frontone

4 luglio 2025 – Genova, Balena Festival c/o Arena del Mare Porto Antico

6 luglio 2025 – Sesto Al Reghena (PN), Sexto ‘Nplugged c/o Piazza Castello

8 luglio 2025 – Collegno (TO), Flowers Festival c/o Parco della Certosa

18 luglio 2025 – Sarzana (SP), Moonland Festival c/o Piazza Matteotti

10 agosto 2025 – Locorotondo (BA), Locus Festival c/o Masseria Ferragnano

12 agosto 2025 – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello

16 agosto 2025 – Palermo, Dream Pop Fest c/o Teatro Di Verdura

5 settembre 2025 – Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay

PALA 25: la grande festa finale

Venerdì 5 dicembre 2025 – Roma @ Palazzo dello Sport

Venerdì 12 dicembre 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum

L’appuntamento con i palazzetti a dicembre è particolarmente significativo: un’occasione per festeggiare i 25 anni della band in una location mai scelta prima. Non solo un concerto, ma una vera e propria celebrazione di una carriera che ha segnato la musica italiana.

Biglietti disponibili da martedì 4 febbraio alle 14:00 su vivoconcerti.com

El Galactico, il nuovo album dei Baustelle, è disponibile in pre-order.

Preparati a vivere una stagione estiva indimenticabile e due date che segneranno la fine di un anno speciale per la band.