Ariete torna ad esibirsi live con Arianna Cerca Coinquilin* Club Tour 2026, nuova tournée nei club prodotta e organizzata da Bomba Dischi. Il tour partirà a novembre e porterà la cantautrice in sette città italiane, segnando il ritorno a una dimensione più raccolta dopo gli ultimi live nei palasport e nelle arene.

L’annuncio lascia intuire anche l’arrivo di nuova musica nei prossimi mesi. Intanto Ariete comparirà nel nuovo progetto di Tiziano Ferro: nella tracklist di Sono Un Grande (Deluxe) è infatti presente il brano Ti Sognai, collaborazione inedita tra i due artisti.

Ariete concerti 2026: date del tour

7 novembre 2026 – Atlantico – Roma

19 novembre 2026 – Alcatraz – Milano

21 novembre 2026 – Teatro Concordia – Torino

25 novembre 2026 – Hall – Padova

1 dicembre 2026 – Viper Theatre – Firenze

10 dicembre 2026 – Casa della Musica – Napoli

11 dicembre 2026 – Palatour – Bitritto (BA)

Il nuovo tour di Ariete

Con il Club Tour 2026, Ariete torna a esibirsi nei club italiani dopo due anni e mezzo da La Notte d’Estate, tournée con cui aveva portato dal vivo il disco La notte. Prima ancora, nel 2023, la cantautrice era diventata la più giovane artista donna italiana a esibirsi nei palasport.

Il nuovo tour punta invece su una dimensione più diretta e ravvicinata, costruita attorno a venue indoor di media capienza. Roma e Milano restano le piazze centrali del calendario insieme a Torino, Padova, Firenze, Napoli e Bitritto.

Il trailer che anticipa il tour

L’annuncio delle date è stato anticipato da un trailer pubblicato sui social dell’artista. Il video, diretto da Tommaso Arnaldi e prodotto da Duit S.r.l., richiama un’estetica anni Novanta e segue Arianna all’interno dei suoi luoghi quotidiani, tra riferimenti visivi che rimandano al cinema di Larry Clark.

Nel corso del video compaiono alcuni dettagli nascosti che portano alle date del tour, trasformando il teaser in una sorta di skit costruito tra immagini domestiche, memoria e anticipazioni sul ritorno live.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ARIETE (@iosonoariete)

Il percorso di Ariete

Ariete, nome d’arte di Arianna Del Giaccio, ha iniziato a pubblicare musica nel 2019. Nel suo repertorio ci sono brani come Amianto, Pillole, L’ultima notte, Tatuaggi con Psicologi e Mare di guai, presentato al Festival di Sanremo 2023.

La scaletta del tour Arianna Cerca Coinquilin*

La scaletta ufficiale del tour non è ancora disponibile. Nei concerti potrebbero trovare spazio i brani più conosciuti del repertorio di Ariete, da Mare di guai a Club, passando per L’ultima notte e Tatuaggi.

L’articolo verrà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta dei live.

Biglietti e prevendite

I biglietti per Arianna Cerca Coinquilin* Club Tour 2026 sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei circuiti abituali di vendita.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.