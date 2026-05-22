22 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
22 Maggio 2026

Ariete annuncia il Club Tour 2026 mentre cresce l’attesa per nuova musica

Sette date nei club italiani per il ritorno live di Ariete tra novembre e dicembre 2026.

Tour di Oriana Meo
Ariete nella foto promozionale del Club Tour 2026 annunciato per novembre e dicembre
Condividi su:

Ariete torna ad esibirsi live con Arianna Cerca Coinquilin* Club Tour 2026, nuova tournée nei club prodotta e organizzata da Bomba Dischi. Il tour partirà a novembre e porterà la cantautrice in sette città italiane, segnando il ritorno a una dimensione più raccolta dopo gli ultimi live nei palasport e nelle arene.

L’annuncio lascia intuire anche l’arrivo di nuova musica nei prossimi mesi. Intanto Ariete comparirà nel nuovo progetto di Tiziano Ferro: nella tracklist di Sono Un Grande (Deluxe) è infatti presente il brano Ti Sognai, collaborazione inedita tra i due artisti.

Ariete concerti 2026: date del tour

  • 7 novembre 2026 – Atlantico – Roma
  • 19 novembre 2026 – Alcatraz – Milano
  • 21 novembre 2026 – Teatro Concordia – Torino
  • 25 novembre 2026 – Hall – Padova
  • 1 dicembre 2026 – Viper Theatre – Firenze
  • 10 dicembre 2026 – Casa della Musica – Napoli
  • 11 dicembre 2026 – Palatour – Bitritto (BA)

Il nuovo tour di Ariete

Con il Club Tour 2026, Ariete torna a esibirsi nei club italiani dopo due anni e mezzo da La Notte d’Estate, tournée con cui aveva portato dal vivo il disco La notte. Prima ancora, nel 2023, la cantautrice era diventata la più giovane artista donna italiana a esibirsi nei palasport.

Il nuovo tour punta invece su una dimensione più diretta e ravvicinata, costruita attorno a venue indoor di media capienza. Roma e Milano restano le piazze centrali del calendario insieme a Torino, Padova, Firenze, Napoli e Bitritto.

Il trailer che anticipa il tour

L’annuncio delle date è stato anticipato da un trailer pubblicato sui social dell’artista. Il video, diretto da Tommaso Arnaldi e prodotto da Duit S.r.l., richiama un’estetica anni Novanta e segue Arianna all’interno dei suoi luoghi quotidiani, tra riferimenti visivi che rimandano al cinema di Larry Clark.

Nel corso del video compaiono alcuni dettagli nascosti che portano alle date del tour, trasformando il teaser in una sorta di skit costruito tra immagini domestiche, memoria e anticipazioni sul ritorno live.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da ARIETE (@iosonoariete)

Il percorso di Ariete

Ariete, nome d’arte di Arianna Del Giaccio, ha iniziato a pubblicare musica nel 2019. Nel suo repertorio ci sono brani come Amianto, Pillole, L’ultima notte, Tatuaggi con Psicologi e Mare di guai, presentato al Festival di Sanremo 2023.

La scaletta del tour Arianna Cerca Coinquilin*

La scaletta ufficiale del tour non è ancora disponibile. Nei concerti potrebbero trovare spazio i brani più conosciuti del repertorio di Ariete, da Mare di guai a Club, passando per L’ultima notte e Tatuaggi.

L’articolo verrà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta dei live.

Biglietti e prevendite

I biglietti per Arianna Cerca Coinquilin* Club Tour 2026 sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei circuiti abituali di vendita.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Logo TIM Battiti Live Spring 2026, l'ultima puntata in onda stasera 20 maggio su Canale 5 1

Battiti Live Spring 2026 scaletta 20 maggio: ordine esibizioni e cantanti dell'ultima puntata
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 2

Shiva, seconda notte a Milano prima del finale: cosa c’è in scaletta
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 3

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 4

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
I Pooh durante il tour 2026 tra Arena di Verona e concerti estivi 5

Pooh, “Notte a sorpresa” entra nel tour dei 60 anni: evento speciale a Bologna
Ultimo al pianoforte in una foto in bianco e nero per il singolo Romantica 6

Ultimo, Romantica anticipa l’album Il giorno che aspettavo
New Music Friday e Radio Date settimana 22 del 2026 con Elettra Lamborghini, Silent Bob, Clara e Sangiovanni 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 21 del 2026
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 9

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica
Tiziano Ferro annuncia il tour STADI26 con dieci date negli stadi italiani nel 2026 10

Tiziano Ferro, conto alla rovescia per il tour: da Lignano a Milano

Cerca su A.M.I.