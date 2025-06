Anna Tatangelo dopo l’annuncio della gravidanza rinviata i concerti di “Tatangeles”

Anna Tatangelo sarà presto nuovamente madre e, anche per questo motivo, ha annunciato il rinvio di Tatangeles, le due date live previste per novembre.

Per la cantante si tratta della seconda maternità dopo la nascita, il 31 marzo 2010, di Andrea D’Alessio, avuto dall’unione con Gigi D’Alessio. Il padre del futuro nascituro è Giacomo Buttaroni, trentenne romano, ex calciatore e oggi allenatore.

Il messaggio di Anna Tatangelo

Ad annunciare il rinvio dei concerti è stata la stessa Anna Tatangelo con un post sui social:

“Alcuni viaggi hanno piccole deviazioni che allungano di poco la strada, ma non per questo non hanno più la loro destinazione. Tatangeles è sempre la nostra meta e vi prometto che ci arriveremo insieme, ma il nostro diario di viaggio ha bisogno di essere riscritto.

Abbiamo deciso di ricollocare le due date autunnali nella prossima primavera, così che io possa offrirvi esattamente lo stesso show che sto costruendo e immaginando da mesi. Vi assicuro che questa attesa renderà tutto più speciale.”

Tatangeles: le nuove date

Tatangeles è il titolo, ironico e potente, che gioca con il cognome della cantante e identifica le due date speciali annunciate in occasione dell’uscita del singolo estivo Inferno.

Due concerti pensati per ripercorrere le tappe fondamentali di una carriera iniziata nel 2002 con la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e per presentare una nuova Anna: più libera, più consapevole, più sicura di sé.

Le nuove date sono fissate per:

9 aprile 2026 – Milano @ Magazzini Generali

17 aprile 2026 – Napoli @ Casa della Musica

I concerti sono prodotti da A1 Concerti.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date. Le prevendite per le nuove date sono già disponibili. Per chi lo desiderasse, sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti a partire dal 28 giugno 2025 su TicketOne.







Foto di copertina di Nicholas Fols