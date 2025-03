Alfa annuncia il suo primo tour europeo: sei date internazionali tra settembre e ottobre

Alfa annuncia oggi le date del suo primo tour europeo previsto per il 2025, una serie di date in cui porterà la sua musica dal vivo oltre i confini italiani.

Dopo le tappe italiane del tour estivo e in attesa del ritorno nei palasport, l’artista si sposterà in Europa per una serie di concerti che lo vedranno protagonista in diverse città: Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra, Amsterdam e Colonia.

Il tour europeo rappresenta un’opportunità importante per il giovane cantautore per farsi conoscere e apprezzare anche dal pubblico internazionale.

“Il mio primo tour europeo: ancora mi sembra strano annunciarlo” racconta Alfa. “C’è stato un preludio a questa avventura lo scorso novembre, quando ho tenuto un live a Londra, sold out, che è stato uno dei concerti più belli della mia vita. Riunire così tante persone, italiane e non, in un posto così lontano da casa mia è stato pazzesco. Da lì ci siamo organizzati per fare qualcosa di ancora più grande. Durante quei 15 giorni, viaggeremo su un tour bus che ci permetterà di girare l’Europa, quindi faremo un po’ i viaggi delle rockstar.

È una cosa che mi fa ancora strano e devo ancora elaborarlo, ma sono molto contento di andare a trovare le comunità italiane (e magari anche non solo) e portare la mia musica. È davvero emozionante vedere come la musica italiana possa uscire dai confini, anche se ovviamente in club più piccoli. Spero che sia l’inizio di qualcosa di bello. È un esperimento e, come ogni esperimento, lo vivo con curiosità.”

Dopo un 2024 che lo ha consacrato come artista rivelazione dell’anno, Alfa si prepara a un 2025 ricco di concerti, tra tour estivo, date internazionali e tappe nei palazzetti. I biglietti del nuovo tour europeo saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di mercoledì 27 marzo.

I tour di Alfa sono prodotti da A1 Concerti.

ALFA dal TOUR ESTIVO 2025 al tour europe

01 luglio – Marostica Summer Festival Volksbank, Marostica (VI)

– Marostica Summer Festival Volksbank, Marostica (VI) 03 luglio – Piazza Duomo, Pistoia (PT)

– Piazza Duomo, Pistoia (PT) 07 luglio – Flowers Festival, Collegno (TO)

– Flowers Festival, Collegno (TO) 12 luglio – Villa Bellini, Catania (CT)

– Villa Bellini, Catania (CT) 14 luglio – Palazzo Farnese, Piacenza (PC)

– Palazzo Farnese, Piacenza (PC) 30 luglio – Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU)

– Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU) 03 agosto – Fiorino Future Festival, San Giorgio Ionico (TA)

– Fiorino Future Festival, San Giorgio Ionico (TA) 08 agosto – Alguer Summer Festival, Alghero (SS)

– Alguer Summer Festival, Alghero (SS) 11 agosto – Ascoli Summer Festival, Ascoli Piceno (AP)

– Ascoli Summer Festival, Ascoli Piceno (AP) 13 agosto – Arena del Mare BCC Roma, Sabaudia (LT)

– Arena del Mare BCC Roma, Sabaudia (LT) 19 agosto – Tirreno Festival, Diamante (CS)

– Tirreno Festival, Diamante (CS) 20 agosto – Roccella Summer Festival, Roccella Jonica (RC)

– Roccella Summer Festival, Roccella Jonica (RC) 30 agosto – Arena della Regina, Cattolica (RN)

TOUR EUROPEO 2025

30 settembre – Barcellona, Sala Apolo

– Barcellona, Sala Apolo 02 ottobre – Parigi, La Marberie

– Parigi, La Marberie 04 ottobre – Bruxelles, Pilar Box

– Bruxelles, Pilar Box 05 ottobre – Londra, Scala

– Londra, Scala 07 ottobre – Amsterdam, Melkweg

– Amsterdam, Melkweg 09 ottobre – Colonia, Helios

ALFA – TOUR NEI PALAZZETTI

29 ottobre – Unipol Forum, Milano (Sold out)

– Unipol Forum, Milano (Sold out) 08 novembre – Modigliani Forum, Livorno

– Modigliani Forum, Livorno 19 novembre – Prealpi SanBiagio Arena, Conegliano Veneto

– Prealpi SanBiagio Arena, Conegliano Veneto 20 novembre – PalaGeorge, Montichiari

– PalaGeorge, Montichiari 22 novembre – Stadium, Genova (Sold out)

– Stadium, Genova (Sold out) 29 novembre – Palazzo dello Sport, Roma

– Palazzo dello Sport, Roma 20 aprile 2026 – Unipol Forum, Milano

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI