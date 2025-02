Alfa: l’estate è un concerto, nuovo tour annunciato!

Alfa annuncia il suo ritorno dal vivo con “Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”, una serie di concerti che lo porteranno in giro per l’Italia nell’estate 2025.

Questo tour estivo arriva dopo un 2024 che ha segnato la consacrazione del cantautore nel panorama musicale italiano, grazie anche al successo del suo album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Artist First), un progetto che ha aperto le porte al suo primo tour nei palazzetti.

ALFA TOUR 2025 – LE DATE DEI CONCERTI

Il “Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato” è prodotto da A1 Concerti e farà tappa in diverse città italiane. Ecco le prime date confermate:

01 luglio – Marostica Summer Festival, Marostica (VI)

– Marostica Summer Festival, Marostica (VI) 03 luglio – Piazza Duomo, Pistoia (PT)

– Piazza Duomo, Pistoia (PT) 07 luglio – Flowers Festival, Collegno (TO)

– Flowers Festival, Collegno (TO) 12 luglio – Villa Bellini, Catania (CT)

– Villa Bellini, Catania (CT) 14 luglio – Palazzo Farnese, Piacenza (PC)

– Palazzo Farnese, Piacenza (PC) 30 luglio – Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU)

– Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU) 08 agosto – Alguer Summer Festival, Alghero (SS)

– Alguer Summer Festival, Alghero (SS) 11 agosto – Ascoli Summer Festival, Ascoli Piceno (AP)

– Ascoli Summer Festival, Ascoli Piceno (AP) 13 agosto – Arena del Mare BCC Roma, Sabaudia (LT)

– Arena del Mare BCC Roma, Sabaudia (LT) 20 agosto – Roccella Summer Festival, Roccella Jonica (RC)

– Roccella Summer Festival, Roccella Jonica (RC) 30 agosto – Arena della Regina, Cattolica (RN)

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 19 febbraio.

Oltre ai concerti estivi, Alfa proseguirà il suo tour nei palazzetti, iniziato con il sold-out all’Unipol Forum di Milano. Ecco le date confermate per la seconda parte del tour:

29 ottobre – Unipol Forum, Milano (SOLD OUT)

– Unipol Forum, Milano (SOLD OUT) 08 novembre – Modigliani Forum, Livorno

– Modigliani Forum, Livorno 19 novembre – Prealpi SanBiagio Arena, Conegliano Veneto

– Prealpi SanBiagio Arena, Conegliano Veneto 20 novembre – PalaGeorge, Montichiari

– PalaGeorge, Montichiari 22 novembre – Stadium, Genova (SOLD OUT)

– Stadium, Genova (SOLD OUT) 29 novembre – Palazzo dello Sport, Roma

– Palazzo dello Sport, Roma 20 aprile 2026 – Unipol Forum, Milano

Foto di Filiperto Signorello