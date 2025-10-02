2 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Aka 7even riprogramma il Non x soldi tour: quattro date nei club ad aprile 2026

Il cantautore sarà live a Roma, Milano, Pozzuoli e Taneto di Gattico

Aka 7even annuncia le nuove date del Non x soldi tour 2026 nei club italiani
Aka 7even tour 2026.

Aka è pronto a tornare live con il Non x soldi tour 2026. Dopo la pubblicazione dell’EP Non x soldi (Columbia Records/Sony Music Italy), un progetto che unisce introspezione e sonorità urban, segnando un nuovo capitolo per l’artista partenopeo dopo i successi degli ultimi anni, l’artista annuncia quattro nuove date nei club, in programma ad aprile 2026.

Il Non x soldi tour 2026

Il tour, inizialmente previsto per l’autunno 2025, è stato riprogrammato alla primavera 2026 mantenendo invariate le location già annunciate. Un’occasione per rivedere Aka 7even dal vivo e ascoltare dal palco i brani dell’ultimo progetto discografico.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Per chi lo desiderasse, è possibile richiedere il rimborso entro e non oltre 30 giorni dal 26 settembre 2025. Maggiori informazioni sui rimborsi sono disponibili sul sito di Vivo Concerti.

Le date

  • Mercoledì 8 aprile 2026 – Roma – Largo Venue
  • Sabato 11 aprile 2026 – Pozzuoli (NA) – Duel
  • Martedì 14 aprile 2026 – Taneto di Gattatico (RE) – Fuori Orario
  • Giovedì 16 aprile 2026 – Milano – Magazzini Generali

 Foto di Onofrio Petronella

Cerca su A.M.I.