Achille Lauro annuncia il tour nei palazzetti per il 2026

Achille Lauro tour annunciato per il 2026. Dopo aver presentato sul palco del 75° Festival di Sanremo il brano Incoscienti Giovani (Warner Music Italy), disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, Achille Lauro annuncia il suo attesissimo tour nei Palasport.

A marzo 2026, sette concerti nei più importanti palazzetti italiani segneranno un nuovo capitolo della sua carriera, dopo il grande successo degli eventi già programmati al Circo Massimo il 29 giugno e il 1° luglio 2025.

Incoscienti Giovani è una ballad che, come molti brani dell’artista, nasce da una storia vera. Racconta un amore vissuto ai margini, tra due giovani cresciuti senza amore nella periferia romana. Un brano che segna un’ulteriore evoluzione artistica per Achille Lauro, dopo il percorso iniziato con Amore Disperato, e che fonde sonorità diverse, dalle atmosfere di Ave Maria e Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley, fino al grande cantautorato italiano degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 e alla tradizione musicale della scuola romana.

Una canzone che è al tempo stesso un affresco emotivo e personale, in cui la protagonista bambina può rappresentare Lauro stesso, sua madre, la sua città o chiunque si riconosca nella sua storia.

achille TOUR NEI PALASPORT 2026

7 grandi live nei palazzetti italiani a marzo 2026:

04 marzo – EBOLI (SA) – PalaSele

09 marzo – BARI – PalaFlorio

12 marzo – PADOVA – Kioene Arena

14 marzo – TORINO – Inalpi Arena

16 marzo – MILANO – Unipol Forum

20 marzo – BOLOGNA – Unipol Arena

21 marzo – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

Biglietti disponibili da giovedì alle 14 su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

