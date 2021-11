Gli artisti più ascoltati su Spotify Italia - Settimana 46: MadMan in vetta.... Vasco Rossi entra in Top 20

Attraverso un'intervista Marracash ha spiegato perché, secondo lui, Fedez non è credibile in alcune sue battaglie.

Classifica vendita singoli FIMI settimana 46. Salmo si conferma in vetta alla classifica per la settima settimana. Seguno i Pinguini Tattici Nucleari che guadagnano 3 posizioni. La più.

Da Riki a Jovanotti passando per tanti emergenti ecco le nuove recensioni del nostro critico musicale.

Secondo il nostro Fabio Fiume questa del 2021 è un'edizione con un buon livello musicale per quel che riguarda gli inediti.

Singoli sbagliati, artisti rivelazioni in un talent e un "overdose" di singoli nell'altro.

Dalla gavetta alle playlist editoriali indie si Spotify passando per Amici di Maria De Filippi... conosciamo meglio i progetti presenti e futuri del giovane cantautore.

Nel corso dell'intervista abbiamo parlato con gIANMARIA dei suoi esordi, del suo singolo ma anche di argomenti molto importanti come gli attacchi di panico.

di Massimiliano Longo

Sanremo giovani: lettera aperta a Amadeus... gli emergenti temono il televoto

Mancano ancora due mesi alla serata finale di Sanremo giovani 2021 ma il sottoscritto preferisce portarsi avanti e scrivere una lettera al Direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus. Chi ci legge sa che il presentatore mi sta simpatico, almeno in relazione al Festival. Più che starmi simpatico provo ammirazione per il lavoro fatto in questi...