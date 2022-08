Classifica Radio Earone settimana 32: Elodie porta anche tribale al primo posto. “La dolce vita” per la prima volta fuori dal podio

Classifica radio EarOne settimana 32 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

C’è una nuova numero #1 nella classifica Radio. Si tratta di Elodie che mette così a segno un nuovo record personale grazie a Tribale. Prima di passare alla classifica segnaliamo che entra in Top 50 con un balzo di 11 posizioni Extasi di Fred De Palma.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio…

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 32

Sale di sei posizioni e si porta alla #20 il brano che unisce 4 grandi artisti internazionali. Parliamo di Stay with me di Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey & Pharrell Williams (+6). Posizione #19 per Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Indigo (+4) mentre alla #18 troviamo Nostalgia di Blanco (+1).

Andando a salire troviamo tre brani italiani tutti in discesa. Alla #17 No stress di Marco Mengoni (-1), alla #16 Supermodel dei Måneskin (-1) e alla #15 Hula-Hoop di Carl Brave e Noemi (-2).

Sale alla #14 I ain’t worried degli Onerepublic (+3), alla #13 Pare di Ghali con Madame (+1) e stabili, rispettivamente alla #12 e alla #11 Stelle di Fabri Fibra feat. Maurizio Carucci e Litoranea di Elisa con Matilde De Angelis.

Entriamo nella Top 10 dove troviamo, anch’esso stabile, Darin con Superstar (=). Scende alla #9 Sharks degli Imagine Dragons (-2), alla #8 “resta immobile” Jovanotti con Sensibile all’estate (=), sale alla #7 Late night talking di Harry Styles (+1) e rimane stabile alla #6 Break my soul di Beyoncé (=).

Prima di arrivare al podio di questa settimana troviamo Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari stabile alla #5 e La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei che, dopo settimana di dominio incontrastato, perdono la prima posizione e addirittura escono dalla Top 3. Per loro posizione #4 (-2).

Perdono al numero #1 i Boomdabash con Annalisa e la loro Tropicana (-2) che questa settimana troviamo alla #3, posizione numero #2 per Don’t you worry dei Black Eyed Peas feat. Shakira e David Guetta (+2) mentre in vetta arriva Elodie con la sua Tribale (+2). Un risultato che permette di ampliare il record personale della cantante.

Ecco quindi il riassuntone prima di andare a scoprire gli altri brani italiani in Top 50:

Tribale – ELODIE DON’T YOU WORRY – BLACK EYED PEAS (feat. Shakira & David Guetta) Tropicana – BOOMDABASH (feat. Annalisa) LA DOLCE VITA – FEDEZ, TANANAI, MARA SATTEI Giovani Wannabe – PINGUINI TATTICI NUCLEARI BREAK MY SOUL – BEYONCÉ Late Night Talking – HARRY STYLES Sensibile all’estate – JOVANOTTI, SIXPM Sharks – IMAGINE DRAGONS Superstar – DARIN Litoranea – ELISA (con Matilda De Angelis) Stelle – FABRI FIBRA, MAURIZIO CARUCCI PARE – GHALI (feat. Madame) I Ain’t Worried – ONEREPUBLIC HULA-HOOP – CARL BRAVE E NOEMI SUPERMODEL – MÅNESKIN No Stress – MARCO MENGONI Nostalgia – BLANCO Caramello – ROCCO HUNT, ELETTRA LAMBORGHINI, LOLA INDIGO Stay With Me – CALVIN HARRIS, JUSTIN TIMBERLAKE, HALSEY & PHARRELL WILLIAMS

