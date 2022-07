Classifica Radio Earone settimana 28: “La Dolce vita” ancora in vetta. Myss Keta, dopo TikTok e Spotify, riconquista anche le radio

Classifica radio EarOne settimana 28 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Tutto invariato questa settimana sul podio mentre avanzano Elodie, Jovanotti e i Boomdabash. Myss Keta, dopo che il suo brano è diventato virale grazie a TikTok, rientra anche nella classifica delle radio italiane.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio…

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 28

Guadagna ben 11 posizioni che le permettono l’ingresso in Top 20 Hula Hoop di Carl Brave e Nomi (+11). Alla #19 troviamo un brano che di posizioni ne conquista addirittura 22… si tratta di Break my soul, ultimo singolo di Beyoncè (+22). Scende alla #18 2 step di Ed Sheeran con Ultimo (-2) mentre si portano alla #17 i Måneskin con Supermodel (+1).

Salgono rispettivamente alla #16 e alla #15 Nostalgia di Blanco (+1) e Pare di Ghali feat. Madame (+4). Alla #14 resta stabile Piove in discoteca di Tommaso Paradiso (=) mentre alla #13 scende Harry Styles con As it was (-6).

Fuori dalle prime dieci posizioni anche Stelle di Fabri Fibra con Maurizio Carucci (-3) e No stress di Marco Mengoni (=).

Posizione numero #10 per Camera 209 di Alessandra Amoroso con Db Boulevard (-2), alla #9 sale Tropicana dei Boomdabash con Annalisa (+1) e alla #8 Don’t you worry dei Black Eyed Peas feat. Shakira & David Guetta.

Sale alla #7 la nuova di Jovanotti, Sensibile all’estate (+5), stabile alla #6 Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis, scende alla #5 Superstar di Darin e alla #4 sale Tribale di Elodie (+1).

Tutto invariato sul podio con About damn time di Lizzo alla #3, Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari alla #2 e La Dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei alla #1.

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 EarOne.