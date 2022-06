Carl Brave e Noemi di nuovo a caccia del tormentone estivo con Hula-Hoop

Un nuovo potenziale tormentone estivo è pronto ad uscire. Il prossimo 24 giugno sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store Hula-Hoop, il secondo singolo collaborazione fra Carl Brave e Noemi.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno con Makumba (certificato Triplo Platino) i due artisti tornano a collaborare per una canzone dallo stile accattivante, leggero ma allo stesso tempo ricercato e inconfondibile. Con il brano i due mondi dei cantanti si fondono, proprio come il precedente singolo, senza però che nessuno dei due venga snaturato in alcun modo.

Il significato del testo di Hula Hoop di Carl Brave e Noemi

Ecco con quali parole Carl Brave ha parlato di questo nuovo featuring:

Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una ‘sintonia’ musicale e personale così bella che ho pensato – anche da tifoso scaramantico – che squadra che vince non si cambia. Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo!”,

Noemi ha poi aggiunto:

In questo ultimo anno io e Carlo abbiamo stretto un sincero rapporto di stima artistica e siamo diventati amici. Per me è stato naturale rispondere “ci sono!” alla sua proposta di tornare in studio. Credo che questa grande affinità e il divertimento che proviamo quando stiamo insieme risulti lampante anche da questo nuovo brano. Dai primi accordi di chitarra si capisce che è un pezzo nostro. HULA-HOOP ha un sound che ormai ci contraddistingue, in bilico tra la luminosità dell’estate e la ricercatezza di certi suoni come quello della marimba o delle chitarre che sanno d’estate . È stato molto bello ritrovarci anche nella musica”.

La canzone, a quanto pare, avrà delle sonorità vintage e un po’ d’altri tempi. Il testo della canzone ha un sapore sia ironico sia romantico e parla della metafora della vita, che con le sue difficoltà ci fa rimanere tutti come in equilibrio dentro un hula hoop.

Sul All Music Italia troverete audio e testo della canzone allo scoccare della mezzanotte del 24 giugno. Tornate presto su questi lidi!