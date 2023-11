La SuperClassifica 44/2023: nonostante Taylor Swift e Pausini continua il predominio di Geolier e Takagi & Ketra

La SuperClassifica di All Music Italia settimana 44 (dal 27/10/2023 al 02/11/2023):

Quinto appuntamento con la nostra charts che mette in evidenza i brani che durante la settimana hanno riscosso il maggior gradimento e successo tra i fruitori di musica attraverso un’elaborazione delle posizioni nelle principali classifiche di consumo in Italia: FIMI/GfK (album e singoli), YouTube Italia e TikTok Italia.

Da La SuperClassifica di All Music Italia escono quattro diverse charts, brani, artisti, etichette e distributori, con cui andiamo a dare settimanalmente una visione a 360° delle realtà di successo in campo musicale. Non parlando di copie vendute ma di posizioni nelle Charts La SuperClassifica va considerata come una classifica di puro gradimento da parte dei consumatori.

È necessario specificare che FIMI, al di là dell’utilizzo da parte nostra delle posizioni delle classifiche pubbliche, non ha alcun nessun coinvolgimento ne La SuperClassifica ed anzi prende le distanze dalla stessa.

Per una sintesi della nota metodologica vi rimandiamo a questo articolo.

Troverete invece a fine articolo la modalità per richiedere la versione completa.

Cliccate in basso per conoscere la SuperClassifica, la Classifica artisti e le classifiche etichette e distributori.