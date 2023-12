La SuperClassifica 48/2023: Sfera Ebbasta ancora primo ma TikTok si rivela un incredibile “specchio sociale”

La SuperClassifica di All Music Italia settimana 48 (dal 24/11/2023 al 30/11/2023):

Nuovo appuntamento con la nostra charts che mette in evidenza i brani che durante la settimana hanno riscosso maggior gradimento e successo tra i fruitori di musica attraverso un’elaborazione delle posizioni nelle principali classifiche di consumo in Italia: FIMI/GfK (album e singoli), YouTube Italia e TikTok Italia.

Decidere di realizzare una classifica di gradimento come La SuperClassifica di All Music Italia, significa entrare in contatto con le charts di TikTok e Youtube che non hanno un filo diretto con il criterio legato alle sole vendite della musica.

Vero è che artisti più teen oriented traggono ulteriore valore dalle piattaforme social, così apprezzate e frequentate dai giovanissimi, ma resta sempre che la FIMI/GFK sia poi il riferimento del consumo, dell’acquisto, di ciò che regola l’andamento del mercato con le Certificazioni. Resta la classifica ufficiale.

Ma solo una chart come quella di TikTok, per esempio, ci può portare in un viaggio di ascolto della musica del tutto trasversale alle promozioni, alle date di uscite delle canzoni perché spesso segue un andamento emotivo.

Cliccate in basso per conoscere la SuperClassifica, la Classifica artisti e le classifiche etichette e distributori.