Hit parade, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 48: nuovi record per Shiva, Sfera Ebbasta, Lazza e Tananai

Hit parade è la nostra rubrica con l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 48.

Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade ci accompagnano in questo approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

hit parade ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Questa settimana partiamo dai singoli. Alla numero #1 troviamo la new entry Alleluia di Shiva con Sfera Ebbasta. Con questo piazzamento è la 14 settimana che Sfera ha un brano sul podio dei singoli ed è la quarta numero uno nel 2022.

Tra l’altro tutto l’album di Shiva, che ricordiamo ha debuttato al primo posto della classifica FIMI, è presente nella Top 100 con cinque tracce in Top 10 (comprese prima e terza posizione).

Lazza continua ad avere quattro brani di cui è ospite presenti nella Top 20.

Abissale, attuale singolo di Tananai, raggiunge un nuovo peak in classifica. La posizione #17 segnando un bel +15. Tra l’altro anche la focus track scelta per Spotify, Quelli come noi, entra in Top 100 alla posizione numero #94.

Tra gli artisti internazionali peak per Made you Look di Meghan Trainor alla #78 (+5)

Dopo il ritorno in classifica della settimana scorsa guadagna per 40 posizioni la super hit natalizia di Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Il pezzo occupa ora la #35 e traina altri quattro brani natalizi già in FIMI.

A L I di Irama debutta alla #53, dopo l’esibizione ad Amici della scorsa domenica il pezzo è esploso su tutte le piattaforme raddoppiando di fatto i suoi stream su Spotify.

Da segnalare il debutto alla #88 per Margot di Ascanio, andamento abbastanza curioso perché è l’unico inedito di Amici 22 a debuttare in FIMI quest’anno ad oggi. Ed è un brano rilasciato da un concorrente dopo essere stato eliminato!

Festeggia un anno in classifica La Coda Del Diavolo di Rkomi ed Elodie, ora alla #63 (-6) dopo quasi dodici mesi ininterrotti in top 50.

Attenzione alle prossime settimane! L’effetto di Spotify Wrapped potrebbe farsi sentire anche in classifica come è già successo sulle piattaforme, portando su qualche tormentone estivo e qualche canzone sanremese, Brividi in primis.

Passiamo agli album…

Debutto alla #1 per Milano Demons di Shiva, alla #3 per Vasco Rossi e il suo Live al Circo Massimo. Buoni anche i debutti di Tananai (alla #4) e Cristina D’Avena (alla #6) che è anche l’unica donna in Top 10.

Tengono bene Ernia alla #2 (-1) e Francesco Guccini alla #5 (-3) che, ricordiamo, non gode del sostegno delle piattaforme streaming in quanto il suo disco è uscito solo in fisico.

Due anni dal rilascio di Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari, oggi alla #23 (-4) e proprio questa settimana il disco ha conquistato il quarto disco di platino per aver venduto più di 200.000 copie.

Primo anniversario in FIMI per il progetto Materia di Marco Mengoni, oggi alla #21 (-7). In attesa del doppio platino, siamo al secondo step, “Pelle” che segue “Terra” e anticipa l’ultima parte della trilogia. Che sia Sanremo un buon periodo per rilasciarla?

Compie un anno in classifica anche Volare di Coez, oggi alla #58 (-14).

Chiudiamo con due artisti internazionali. Rientra direttamente alla #50 Merry Christmas di Mariah Carey mentre è presente in maniera ininterrotta in Top 100 da 300 settimane Divide di Ed Sheeran che troviamo alla #96 (-7).

Appuntamento a settimana prossima con la nostra Hit Parade.