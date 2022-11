Tananai testo e significato di “Quelli come noi”, seconda traccia dell’album “Rave, Eclissi”

Tananai Quelli come noi testo e significato del brano, seconda traccia contenuta nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai), Davide Simonetta e Davide Petrella.

Tananai quelli come noi significato del brano

La canzone è un vero e proprio urlo generazionale, rappresenta l’incertezza dell’artista, e di molti suoi coetanei, su quello che effettivamente vogliono. Parla di tutti coloro che ancora non hanno capito chi sono davvero e vivono in bilico tra il voler “avere” e il voler “essere”, in una costante ricerca di emozioni, esperienze, beni materiali, persone di cui circondarsi, ma anche di libertà e solitudine.

Tananai quelli come noi testo e audio

Sarebbe un sogno vivere in campagna

Con la mia tipa oppure con mia mamma

Con i diamanti in mezzo ai denti

Un jet privato come i presidenti

Non pensi

ordino un’altra cena

Dormi da me stasera, scema

Lo sai che mi piace fantasticare

Non penso affatto quello che ti ho detto

Forse ero un po’ storto

Forse ero solo un po’ fuori di me

E ti chiedo scusa ma non chiedo scusa

Ti vedo confusa

Ma io sono più confuso di te

Siamo due scostumati noi a volerci bene

Non riusciamo a smettere

E un’altra notte finirà

Che ci vogliamo diversi e poi restiamo gli stessi

E poi lo sai che non piango per te

Stammi lontana, lontano da me

Tanto lo sai che stare con te

È fare l’amore in un vicolo

Quelli come noi

Lo sai già come finiscono

Quelli come noi

Dai la colpa all’astrologia

Ma è un pretesto

Io ti ho capita, vuoi che vada via

Ok, tra un po’ esco

Ti chiedo scusa ma non chiedo scusa

In fondo scusa è un suono che non ho sentito da te

Non mi credevi che fossi felice, non mi si addice

Ma io ero più felice di te

Siamo due scostumati noi a volerci bene

Non riusciamo a smettere

E un’altra notte finirà

Che ci vogliamo diversi e poi restiamo gli stessi

E poi lo sai che non piango per te

Stammi lontana, lontano da me

Tanto lo sai che stare con te

È fare l’amore in un vicolo

Quelli come noi

Lo sai già come finiscono

Quelli come noi

Non penso affatto quello che ti ho detto

Forse ero un po’ storto

Forse ero solo un po’ fuori di me

Ti chiedo scusa ma non chiedo scusa

Ti vedo confusa

Ma io sono più confuso di te

Siamo due scostumati noi a volerci bene

Non riusciamo a smettere

E un’altra notte finirà

Che ci vogliamo diversi e poi restiamo gli stessi

E poi lo sai che non piango per te

Stammi lontana, lontano da me

Tanto lo sai che stare con te

È fare l’amore in un vicolo

Quelli come noi

Lo sai già come finiscono