Classifiche di vendita FIMI settimana 10: Ultimo ancora primo negli album. Sanremo 2023 si tiene il podio dei singoli

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 10 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 03/03/2023 al 09/03/2023.

Per la terza settimana consecutiva Alba di Ultimo si conferma al primo posto tra gli album più venduti in Italia. Seguono, stabili, Lazza e Geolier, mentre prende posizioni Tananai. Si ferma alla #17 il nuovo album di Gianni Morandi, Evviva! Il disco di Francesca Michielin, Cani sciolti, alla #12 scende alla #26.

Nei singoli il podio rimane in mano a Lazza, Mr. Rain e Marco Mengoni con 7 brani del Festival in Top 10 (e due di Mare fuori). In totale Sanremo 2023 ha ancora quindici brani in Top 50 e 21 su 28 in Top 100.

La classifica dei vinili è invece in mano a Lucio Dalla e Lucio Battisti grazie all’iniziativa Lucio80 di Sony Music Italy. Al primo posto torna l’eterno The Dark Side of the moon dei Pink Floyd.

