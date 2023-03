Guida all’ascolto brano per brano del nuovo disco di Gianni Morandi, “Evviva!”. Un disco “branderizzato” da Jovanotti

È uscito per Epic Records / Sony Music Italy il nuovo album di Gianni Morandi, Evviva!, 37esimo progetto discografico dell’artista

A distanza di cinque anni da d’amore d’autore Gianni pubblica un disco in cui è forte la presenza dell’amico Lorenzo Jovanotti che, non solo firma alcuni dei brani del disco, ma duetta anche con Morandi.

8 tracce di cui quattro già uscite (Apri tutte le porte, La ola e L’allegria, scritte per l’appunto da Jovanotti, e FATTI riMANDARE DALLA MAMMA A PRENDERE IL LATTE feat. sangiovanni.

A questa canzoni si aggiungono altri quattro inediti tra cui il duetto con Jovanotti sulla title track e brani scritti da Virginio, Daniele Coro, Federica Camba e Paolo Antonacci, tra gli altri.

A raccontare il disco non è Gianni Morandi ma proprio Lorenzo Cherubini:

“Si chiama come una canzone nuova che cantiamo insieme Gianni e io e la troverete nel disco. È stato lui a voler chiamare EVVIVA! l’album, è stato lui a invitarmi a cantare il pezzo insieme ed è stato sempre lui a voler fare questa canzone che fino a qualche settimana fa era un provino che gli avevo mandato, senza neanche le strofe, solo una sensazione musicale e un ritornello nato da un titolo che per me è il ritratto di Morandi: EVVIVA!

Si perché se io dovessi sintetizzare in una parola Gianni Morandi quella parola è Evviva con il punto esclamativo. Quando Morandi entra in una stanza, oppure in uno studio, o in un teatro o in uno stadio o in una spiaggia succede qualcosa di misterioso, l’atmosfera si ossigena, aumenta la percentuale di aria, si respira tutti meglio e ci si dispone al sorriso, non al tipo di sorriso suscitato da un comico, intendo al sorriso che ti appare nel viso senza che neanche tu sappia il perché.

È l’effetto Morandi, un giorno qualcuno dovrebbe studiarlo, è un fenomeno misterioso. Lo avete appena visto da poco a Sanremo e ditemi se non ho ragione, lo hanno notato tutti come fosse una novità sebbene si verifichi da più di 60 anni, che sono il tempo della carriera di questo artista dal suo debutto a oggi…

Ora Gianni se ne andrà in giro a fare concerti nei palazzi dello sport e questo album è una parte piccolissima di un repertorio grandioso che racconta la storia migliore di un paese che amiamo attraverso il corpo e la voce di questo ragazzo fantastico per il quale ogni autore di canzoni sogna di scrivere almeno un pezzo.

Buon ascolto!”

LORENZO JOVANOTTI