Classifiche di vendita FIMI settimana 28: clamoroso… Tedua, ancora primo, blocca Irama & Rkomi. Warner Music si prende l’intero il podio dei singoli

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 28 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 07/07/2023 al 13/07/2023.

Sesta settimana consecutiva al primo posto della classifica album per La Divina commedia di Tedua. Il rapper riesce a fermare alla #2 il debutto del Joint album di Irama & Rkomi, No stress. Al quarto posto abbiamo invece una nuova entrata internazionale… quella della nuova versione dell’album di Taylor Swift.

Da segnalare l’effetto tour negli stadi che colpisce sopratutto i Pinguini Tattici Nucleari (3 album in Top 20) e Ultimo (5 album, ovvero l’intera discografia del cantautore, in Top 100).

La classifica singoli segna il successo di Warner Music Italy che, non solo piazza 5 brani in Top 10 occupando tutte e tre le prime posizioni del podio, ma porta per la prima volta un singolo dei The Kolors, Italodisco, al primo posto della classifica vendita FIMI.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.