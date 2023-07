Classifiche di vendita FIMI settimana 27: Tedua, primo negli album e vinili. Tornano in classifica i dischi di inizio anni 2000 di Laura Pausini

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 27 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 30/06/2023 al 06/06/2023.

Quinta settimana al vertice della classifica album per Tedua, miglior risultato per un album nel 2023. Il rapper ferma alla #2 l’ingresso di 10 di Drillonaire alla #2.

Debutto alla #8 per la nuova raccolta dei Pooh, Poohxsempre. Si ferma alla #37 invece Johnny Marsiglia con Gara 7. L’uscita della discografia di Laura Pausini in vinile permette agli album della cantante, Tra te e mare, La mia risposta e From the inside, di entrare in Top 100.

Nei singoli entrano in massa i brani dell’album di Drillonaire, per la seconda settimana al primo posto con Bon ton insieme a Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo.

Sei nuove entrate alla guida dei vinili con Tedua primo seguito da Taylor Swift, Johny Marsiglia e a seguire i tre album di Laura Pausini.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.